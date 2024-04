Schweden unter Schock: Vater in Stockholm von Drogenbanden neben Sohn erschossen

Nur einen Tag nach Ratifizierung des EU-Migrations-Paktes zeigen sich in Schweden zum wiederholten Male die wahnsinnigen Auswirkungen einer Multukulti-Gesellschaft:

Multi-Kulti-Drogen-Bandenkriege

Schweden steht seit gestern unter Schock – zum wiederholten Male…: Nachdem ein Familienvater am helllichten Tag in Gegenwart seines Sohnes in einem Stockholmer Vorort erschossen wurde.

Das Verbrechen steht in Zusammenhang mit bewaffneten Multikulti-Bandenkriegen um Drogenhandel, welche das skandinavische Land seit Ende 2023 beispiellose Ausmaße angenommen haben. Dabei rekrutieren diese kriminellen Banden junge Menschen ohne Vorstrafen, um Verbrechen zu begehen.

Einige der Täter solle erst nur bis zu 12 Jahre alt sein.

“Freie Gesellschaft bedroht”

Premierminister Ulf Kristersson teilte auf Instagram eine dramatische Mitteilung – wie „Le Figaro” berichtete:

“Das kriminelle System, mit dem unser Land konfrontiert ist, hat brutale Folgen für unsere gesamte freie und offene Gesellschaft.“

39-jährger Familienvater erschossen

Das Opfer war ein 39-jährige Vater, Mikael, wurde am frühen Mittwochabend vor den Augen seines Sohnes in die Stirn geschossen, als er mit dem Fahrrad zum Schwimmbad fuhr. Er starb am Donnerstag, wie die Polizei mitteilte. Laut verschiedenen Medien wie „TV4”, „Aftonbladet” und „Expressen” soll sein Todesurteil gewesen sein, dass er sich einer kriminellen Bande entgegen gestellt hatte, weil er nicht wollte, dass die Jugendlichen in seinem Viertel Drogen verkaufen.

Keiner von den Tätern soll bisher verhaftet worden sein.

Der Tatort, eine Unterführung

Jimmie Åkesson, Vorsitzender der einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten, sagte:

“Es reicht nicht, Plattitüden zu rülpsen, es ist an der Zeit, dass Schweden allen Mitgliedern dieser kriminellen Banden den totalen Krieg erklärt.“

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.