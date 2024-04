Nancys „Schoßhund“ erklärt auch legale Meinungsäußerung zu Fall für Verfassungsschutz

Bild: Bundesministerium des Innern und für Heimat

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und seines Zeichens „Schutzbefohlener“ von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Thomas Haldenwang, hatte in einem Gastbeitrag in der FAZ, die herbe Kritik an seiner Einrichtung zurückgewiesen.

Legale Meinungsäußerung ist verfassungsschutzrelevant

Man sei „kein Regierungsschutz“, gleichzeitig könnten aber auch legale Meinungsäußerungen verfassungsschutzrelevant sein, so der „oberste Verfassungsschützer“.

In der letzten Zeit tauchen im öffentlichen Diskurs vermehrt Schlagzeilen und Beiträge auf, in denen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und dessen Arbeit in Frage gestellt wurden. Es ist dabei die Rede von einer „Gesinnungspolizei“, einer „Sprachpolizei“ oder auch von einem „Regierungsschutz“.

Politische Meinungen würden „auf Weisung“ hin als extremistisch diskreditiert, sobald sie vom politischen und gesellschaftlichen Mainstream abweichen oder Regierungshandeln beziehungsweise die Arbeit demokratischer Parteien kritisieren würden.

Dabei muss hierzu allerdings festgestellt werden, dass in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht und das ist freilich für eine Demokratie wohl selbstverständlich. Die Meinungsfreiheit ist somit ein tragender Bestandteil unseres Grundgesetzes und gehört zu den höchsten Gütern unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Als solches werde sie, laut Haldenwang, gerade auch vom Verfassungsschutz geschützt, aber auch diese habe ihre Grenzen. Die äußersten Grenzen ziehe dabei das Strafrecht. „Jedoch auch unterhalb der strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität können Meinungsäußerungen verfassungsschutzrechtlich von Belang sein.“

Strafrechtliche Relevanz für BfV nicht von Bedeutung

Die „verfassungsschutzrechtliche Relevanz von Äußerungen“ hänge nicht davon ab, ob diese strafbar oder illegal seien, führte Haldenwang im Beitrag der FAZ aus. Die Behörden könnten schon an Inhalte von Meinungsäußerungen anknüpfen, wenn „diese etwa Ausdruck eines Bestrebens sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen“.

Bereits Ende Januar war ja bekannt geworden, dass das BfV Daten über ihren ehemaligen Chef Hans Georg Maassen in seinem Informationssystem zu Rechtsextremismus gespeichert hatte. Maaßen wirft ja bekanntlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, den Verfassungsschutz „zur Beobachtung von Regierungsgegnern“ einzusetzen.

Ohne einen direkten Bezug zu Maaßen herzustellen, erklärte Haldenwang nun in der FAZ, „Die Meinungsfreiheit ist von daher kein Freibrief, sich der gerichtlich kontrollierten verfassungsschutzrechtlichen Beobachtung und Bewertung entziehen zu können, wenn tatsächliche Anhaltspunkte etwa für, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen, vorliegen.“

Verletzung der „Menschenwürde bestimmter Gruppen“ hat Relevanz

Wenn etwa Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung attackiert würden, könnten diese Äußerungen als gegen die Grundordnung gerichtet gewertet werden. Als Beispiele nannte Haldenwang eine Verletzung der Menschenwürde von Angehörigen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen oder politischer Akteure oder eine Eskalation demokratischer Proteste zu aggressiver, systematischer Delegitimierung staatlichen Handelns bis hin zu Gewaltaufrufen.

Haldenwang wehrte sich auch gegen den Vorwurf, seine Behörde sei in den Medien zu präsent. Das Aufklären der Öffentlichkeit über extremistische Bestrebungen und Gefahren für die Demokratie sei Bestandteil des gesetzlichen Auftrags, um schon unterhalb von Verboten eine informierte politische Auseinandersetzung zu ermöglichen.

„Außerdem müssen wir leider konstatieren, „in der Nachkriegsgeschichte war die Demokratie in unserem Land selten so in Gefahr wie heute, so Haldenwang.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.