Divers und offen: Ein neuer Kurs für die US-Außenpolitik?

US-Diplomaten aus aller Welt trafen sich in Berlin, um Diversität und Vielfalt in der Außenpolitik zu implementieren. Berlin als Zentrum der US-Außenpolitik: Am Donnerstag und Freitag versammelten sich Vertreter des US-Außenministeriums aus Washington sowie von US-Botschaften aus aller Welt in Berlin, um in einem Workshop über Diversität und Vielfalt in der Außenpolitik der Weltmacht zu beraten.

Wie meistens wenn US-Diplomaten sich treffen, wurde lebhaft und offen diskutiert. Auf den Fluren des Marriott-Hotels herrschte mitunter Campus-Atmosphäre. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de. […] Zwei Tage lang beschäftigten sich die Teilnehmer mit Möglichkeiten für ein integrativeres, gerechteres und barrierefreies Arbeitsumfeld. Weiterlesen auf berliner-Zeitung.de

Brisante Warnung vor Gas-Aus: Vernichten wir 270 Milliarden Euro Wohlstand?

Deutschland soll weg vom Gas! Nach Augsburg dürften weitere Städte ihre Gasnetze in den 30er-Jahren stilllegen. Laut Lobbyisten und Experten wird ein Großteil des bundesweiten Gasnetzes (Länge: 550 000 km) betroffen sein.

Außerdem droht Rückbau des Netzes (Wert: bis zu 270 Milliarden Euro). Ja, warnt ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest (55): „Hier wird der Fehler wiederholt, funktionierende Anlagen abschalten zu wollen, bevor klar ist, ob und wie neue Anlagen funktionieren.“ Weiterlesen auf bild.de

Viele Polizeieinsätze in zwei Tagen – Afrikaner beschäftigt Kleinstadt

Ein bereits polizeibekannter Asylbewerber aus Mauretanien macht der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Der hochaggressive Ausländer beschimpft Deutsche als „Nazis“, verlangt Sonderrechte und klettert am Ende auf einen Baum. Die Behörden kapitulieren.

[…]

FRIEDLAND – Im mecklenburg-vorpommerschen Friedland hat ein 21jähriger Mauretanier innerhalb von zwei Tagen zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der nach Angaben der Behörden „mehrfach polizeibekannte Mann“ habe am Montag in seiner Gemeinschaftsunterkunft randaliert, Mitarbeiter als „Nazis“ beschimpft und mit dem Tod bedroht. Er erhielt ein Hausverbot und wurde von der Polizei mitgenommen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Ärger wegen Flaggen-Emoji: Neues iPhone-Update schlägt Palästina-Flagge für „Jerusalem“ vor

Ein neues iPhone-Update führt dazu, dass User in Großbritannien die Palästina-Flagge vorgeschlagen bekommen, wenn sie „Jerusalem“ eintippen. Apple spricht von einem Fehler, doch behoben ist dieser noch nicht.

Hintergrund ist die Apple-Funktion „Predictive Emoji“, die beispielsweise bei der Eingabe des Wortes «Schweiz» eine Schweizer Flagge anzeigt. Bei Hauptstädten wird hingegen in der Regel keine Landesflagge vorgeschlagen. […] Für die britische TV-Moderatorin Rachel Riley (38) ist das Update eine „Form von Antisemitismus“, wie sie auf X, ehemals Twitter, schreibt. Weiterlesen auf blick.ch

Kulturkampf um den Ramadan in Schulen

„Offenbar lag ich mit dem Titel meines Buches „Kulturkampf im Klassenzimmer“ nicht so falsch. Soeben wird er – wieder einmal – an die Oberfläche gespült,“ schreibt eine Lehrerin aus Wien.



Wie lange dürfen muslimische Kinder und Jugendliche am Ende des Ramadans eigentlich fehlen? Grundsätzlich nur an einem Tag. Zweifeln Lehrer jedoch laut an, dass Entschuldigungen wegen Krankheit bloß erfunden sind, kommt die Schule rasch in Verdacht, rassistisch gehandelt zu haben. „Muslimische Kulturkämpfer“ sind schneller mit offiziellen Beschwerden, als es so mancher Lehrerin bewusst ist. Weiterlesen auf krone.at

Verblödung: Schreibfehler werden in Deutsch-Aufsätzen nicht mehr gezählt

Die Bundesländer vereinheitlichen Regeln in der Schule: Schreibfehler werden in Deutsch-Aufsätzen nicht gezählt. Was Experten sagen.

[…]

Aber was passiert eigentlich, wenn die Anzahl der Fehler nicht mehr ermittelt wird? Nimmt dadurch die Bedeutung der Rechtschreibung ab? Und wenn das so ist: Was hat das für Folgen? Ist das vielleicht gar nicht so schlimm? […] Der Anspruch sei in den vergangenen Jahren immer weiter heruntergeschraubt worden, um auch noch den schwächsten Schüler mitzunehmen. Der Lehrerpräsident kommt zum Schluss: „Das ist Betrug und auch keine Chancengleichheit mehr, denn dann geht die Schere zwischen starken und schwachen Schülern noch mehr auf.“ Weiterlesen auf

morgenpost.de

Anm.: Wichtig wird wohl nur sein, dass die Lehrer*Innen und Lehrer bzw. die Lehrenden darauf achten, dass der/die Schüler*In und Schüler bzw. der/die Studierende (m,w,d) ordnungsgemäß gendern und sich woke ausdrücken! Hauptsache es werden keinen Idiot*Innen und Idioten diskriminiert.

Russlands Armee ist jetzt 15 Prozent größer als beim Einmarsch in die Ukraine, sagt ein US-General

Russlands Streitkräfte sind während des Krieges in der Ukraine nicht geschrumpft, sondern größer geworden, sagte ein hoher US-General am Mittwoch. “Die Armee ist heute um 15 Prozent größer als zum Zeitpunkt des Einmarsches in die Ukraine”, sagte General Christopher Cavoli, NATO-Oberbefehlshaber in Europa, in einer Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des US-Repräsentantenhauses.

“Im vergangenen Jahr hat Russland seine Truppenstärke an der Front von 360.000 auf 470.000 aufgestockt”, fuhr Cavoli fort und fügte hinzu, dass diese Aufstockung darauf zurückzuführen sei, dass Russland sein Wehrpflichtalter von 27 auf 30 Jahre angehoben habe. Diese Erhöhung, so Cavoli, bedeute, dass Russland in der Lage sei, “den Pool der verfügbaren Wehrpflichtigen für die kommenden Jahre um 2 Millionen zu vergrößern”. Weiterlesen auf businessinsider.com

Produkt-Launch am 8. August: ZDF-Moderatorin wittert Nazi-Code bei Musk

Wir schreiben das Jahr 2024, die ganze Öffentlichkeit ist vom Rechtsruck vereinnahmt. Die ganze? Nein, ein kleiner, mit nur wenigen unnötigen Milliarden aufgefetteter Staatsfunk leistet unermüdlich Widerstand gegen die allumfassende Renazifizierung Deutschlands.

Einer ganz großen Sache auf der Spur ist nun ZDF-Journalistin Dunja Hayali. Wo andere längst im Dickicht des rechtsextremen deutschen Waldes aufgegeben hätten, hat sie nun im Vorstellungsdatum von Musks neuestem Projekt am 8. August einen versteckten Nazi-Code entdeckt. Weiterlesen auf der derstatus.at

Das sind die fünf gefährlichsten Frauen der Welt

Berlin. FBI und Europol suchen meist Männer. Nur fünf Frauen stehen auf den „Most wanted“-Listen. Diese Verbrechen werden ihnen vorgeworfen.

Drogenhandel, Betrug, Mord – die Liste an gesuchten Straftätern ist lang, ihre Taten sind teils brutal. Mehr als 50 Personen stehen zurzeit auf der „Most wanted“-Liste des europäischen Polizeiamts Europol, zehn weitere werden vom FBI gesucht. Zwischen all den Gesichtern stechen nur wenige Frauen heraus. Fünf, um genau zu sein. Das sind die meistgesuchten Frauen der Welt. Weiterlesen auf morgenpost.de

„Grünes Wirtschaftswunder“: Firmenpleiten-Rekord im März

Während die grünen Sektenmitglieder den politischen Versager des Jahrhunderts bereits als neuen Kanzler feiern, damit Deutschland noch etwas schneller in die Steinzeit zurück katapultiert werden kann, wird dieses Land zum Pleiteland:

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im März auf einen weiteren Höchstwert gestiegen. Insgesamt zählten die Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) 1.297 Pleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften.

Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Höllenfeuer ab 25 Grad: Tagesschau-Wetterkarten erheben Frühlingswetter zum Hitzeeinferno

Im Zuge des Klimawahns ist selbst der Wetterbericht zum schlechten Witz verkommen. Während die Deutschen die ersten Frühlingstage genießen, erweckt man bei den Wetterkarten der zwangsgebührenfinanzierten Tagesschau den Eindruck, man würde vor Hitze vergehen: Temperaturen ab 23 Grad unterlegt man hier bereits rot, ab 25 Grad wählt man einen so dunkelroten Farbton, dass man sich an Verbrennungen 3. Grades erinnert fühlt.

Der deutsche Wetterbericht verkommt mehr und mehr zum Angstporno. Vertretern von Öffentlich-Rechtlichen und der Mainstream-Journaille scheint noch nicht bewusst geworden zu sein, dass das Herbeifabulieren einer stetigen Bedrohungslage sich spätestens seit Covid-19 in der Bevölkerung massiv abgenutzt hat. Die Erzählung, dass die Erde „abfackelt“ und die Menschen somit gefälligst eine „grüne Transformation“ über sich ergehen lassen sollen, ruft beim Großteil der Normalbevölkerung auch angesichts des stetigen Scheiterns der Klimamodelle nur mehr ein Augenrollen hervor. Weiterlesen auf report24.news

Wegen Polizeifotos – New York zahlt nach Klage 17,5 Mio. Dollar

Nach ihren Festnahmen mussten zwei Musliminnen für Polizeifotos ihre Kopftücher abnehmen. Sie fühlten sich entblößt und zogen vor Gericht.

Die Stadt New York verteidigte die Polizisten zunächst. Nun hat sie einer Millionenzahlung zugestimmt. Behördenvertreter verteidigten die Praxis zunächst und erklärten, die Beamten hätten zwischen dem Respekt vor religiösen Gepflogenheiten und der „legitimen polizeilichen Notwendigkeit“ abwägen müssen, Polizeifotos anzufertigen. Weiterlesen auf welt.de

Gerald Grosz wegen Corona-Sprüchen über Söder verurteilt

Weil der österreichische Ex-FPÖ-Politiker Gerald Grosz Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim Politischen Aschermittwoch als „Corona-Autokrat“ und „Södolf“ kritisiert, erhält er einen Strafbefehl über 36.000 Euro.

DEGGENDORF – Das Amtsgericht Deggendorf hat den ehemaligen FPÖ-Politiker Gerald Grosz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 165 Euro verurteilt, weil er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als „Corona-Autokrat“ und „Södolf“ bezeichnete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unterdessen kündigte Grosz, der auch als Kolumnist tätig ist, an, in Berufung zu gehen, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht. Auf derselben Veranstaltung soll der 47jährige auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als „Horrorclown“ beleidigt haben. Quelle: jungefreiheitt.de

„Größter Slum Deutschlands“: Briten warnen vor EM-Spielen in Frankfurt

Blamage für Fußball-Deutschland! Jetzt warnen die Engländer ihre Fans schon vor der EM. Medien zeigen den Horror im Frankfurter Bahnhofsviertel, sprechen vom „Höllenloch“. England kickt am 20. Juni im „Deutsche Bank Park“ gegen Dänemark.

Die Boulevard-Zeitung „The Sun“ titelt „England in Zombieland“ und schreibt, was BILD seit Monaten berichtet: In Deutschlands Drogen-Hölle liegen Junkies auf den Straßen, greifen im Crack-Wahn Menschen an. Allein 12 530 Straftaten fanden hier 2023 statt. US-Firmen warnen Mitarbeiter längst davor, hier auch nur durchzugehen. Und jetzt auch die Engländer! Kein Wunder: Sogar die Straßenreinigung der Stadt arbeitet im Viertel nur mit Polizeischutz. Kinder müssen trotzdem über Junkies, Spritzen und Kondome steigen, um in die Grundschule zu kommen. Weiterlesen auf bild.de

