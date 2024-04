Niemcy: Transen-dystopia dla 0,5 procenta populacji

Die transsexuellen Grünen-Abgeordneten Ganserer und Slawik

Dzięki tej ustawie Niemcy w końcu odniosły sukces…: zaprezentować się światu jako odstraszający przykład koszmarnej lewicowo-zielonej dystopii społecznej.

“Architekci genderowego chaosu”: minister rodziny i młodzieży Lisa Paus (55, Zieloni) i minister sprawiedliwości Marco Buschmann (46, FDP)

Maoistyczna transgenderowa rewolucja kulturowa

Po kilku burzliwych debatach niemiecki Bundestag w końcu przyjął nową “Ustawę o samostanowieniu w rejestracji płci”, którą trudno prześcignąć pod względem biologicznego absurdu. Otworzyło to jednak drzwi do transpłciowej dystopii z silną nutą maoistycznej kulturowej zagłady.

Od teraz każdy obywatel będzie mógł swobodnie określać i dostosowywać swoją płeć przed państwem, wbrew biologicznej predeterminacji.

Nawet gazeta BILD jest przerażona: “Do woli, nawet co roku od nowa”.

Ale lewicowo-zieloni rewolucjoniści kulturowi muszą zgodzić się z jedną rzeczą: napisali “kawałek historii” – jak śmiało twierdzą. Jednak w szczególności w Niemczech historia uczy nas ostrożności z tą terminologią. Ustawa zamieni Niemcy w arbitralną transseksualną dystopię, której maoistowskim celem będzie zniszczenie tradycji i kultury, a także zwrócenie dzieci przeciwko rodzicom.

14-latki mogą pozwać swoich rodziców

Ponieważ teraz 14-latkowie mogą podejmować działania przeciwko swoim rodzicom – w razie potrzeby z pomocą urzędów ds. młodzieży i sądów indoktrynowanych przez lewicę – aby zapewnić, że nastolatek nie będzie już chciał nazywać się Susi, ale Johann.

Pod tym względem jest to jednak konsekwentna kontynuacja antyautorytarnej dystopii społecznej z 1968 roku, w której 12-latki urosły już tak duże i silne, że mogą mordować i bić na śmierć, ale są chronione przed ściganiem przez prawo państwowe.

Od piątego roku życia: Prawo do współdecydowania

Ale rodzice z sympatią do osób transpłciowych mogą również zarejestrować swojego biologicznie urodzonego chłopca jako “dziewczynkę” – lub odwrotnie – jeśli nie zgadzają się już, aby ich “potomstwo” było biologicznie ustalone. Innym szalonym aspektem prawa jest to, że dziecko ma prawo do współdecydowania w tym zakresie dopiero od piątego roku życia. Uwaga: w wieku 5 lat (!).

Bezojcowska i bezmatczyna dystopia dobrego samopoczucia

Ponadto wpis “matka” lub “ojciec” w rejestrze rodzinnym może zostać zastąpiony słowem “rodzic”. Oznaczałoby to jednak, że nowonarodzone nosicielki penisa “dziewczynki” dorastałyby bez ojca lub matki.

Nawet BILD staje się cyniczny:

“Najważniejsze jest to, że producenci czują się dobrze”.

Dyktatorskie instrumenty dla transseksualnej mniejszości

Jednak każda dystopia społeczna potrzebuje do swojej realizacji elementów dyktatorskich, które znajdują się w rękach skrajnej mniejszości nienawistników kultury i nieudaczników obywatelskich.

Jeśli osoby zmieniające płeć nadal będą nazywane swoim starym imieniem, mogą zgłosić takie osoby, ujawnić je lub zdemaskować. Mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 10 000 euro – w tym członkowie rodziny w przypadku wątpliwości. Ogromny potencjał donosicielstwa. Cały ten bałagan stanie się jeszcze bardziej interesujący, gdy weźmie się pod uwagę, że obecnie panuje najnowszy szum społeczny, transgenderowa “płynność” (Transgender-“Fluid”), ciągła zmiana tożsamości płciowej w zależności od kaprysu.

Całkowita arbitralność i trywializacja zmiany płci

Nawet nieletni są obecnie zobowiązani jedynie do mglistego stwierdzenia, że otrzymali wcześniej poradę przy zmianie płci. Jednak każdy może działać jako “doradca” – “bez żadnego dowodu kwalifikacji”.

Co z kolei jest tylko twardą kontynuacją politycznego pokolenia porażki obywatelskiej z ’68 roku.

Ale logiczne jest również, że w publicznych obiektach rekreacyjnych, takich jak puby, sauny, baseny, kluby fitness itp.,właściciel może zdecydować, czy transpłciowe “kobiety” mogą być inspirowane przez innych, na przykład w damskiej toalecie.

Jednak to szaleństwo degeneruje również zasadę przywództwa w sporcie wyczynowym: związki sportowe mogą również samodzielnie decydować, czy nawet samozwańcze transpłciowe “kobiety” (z biologicznymi męskimi ciałami) mogą konkurować ze słabszą płcią pod tym względem.

Transseksualna dystopia dobrego samopoczucia

Lewicowo-zieloni dystopiści społeczni chcą chronić osoby, które nie czują się komfortowo w swojej płci biologicznej (transseksualiści lub interseksualiści) i mogą chcieć w pewnym momencie poddać się operacji zmiany płci. W 2020 r. przeprowadzono łącznie w Niemczech 2155 operacji. Lewicowo-zielonym nienawistnikom biologii szczególnie przeszkadzał fakt, że osoby dotknięte tym problemem musiały przejść coś, co postrzegali jako bolesne przesłuchanie przez dwóch ekspertów. W pewnym momencie w dystopijnych Niemczech egzaminy na prawo jazdy lub na studiach medycznych zostaną prawdopodobnie zniesione – z powodu dyskryminacji osób mniej sprawnych umysłowo.

Ale: osoby “niebinarne” również powinny być chronione. Innymi słowy, ci, którzy odmawiają wyboru płci. W przyszłości będą oni mogli zaznaczyć “męska”, “żeńska”, “różnorodna” lub “nieokreślona” obok swoich danych w rejestrze mieszkańców.

Dyktatura transseksualnej mniejszości?

A wszystko to dla około pół procenta populacji, która ma problem ze swoją biologiczną orientacją – czyli około 400 000 osób. Jeśli spojrzeć na ten stosunek w odniesieniu do ponad 40 milionów mężczyzn i 40 milionów kobiet, łatwo zauważyć, że ta znikająco mała mniejszość otrzymała ogromny potencjał władzy w zakresie molestowania społecznego i perwersyjnej transformacji.

Pod tym względem jednak najmroczniejsza dystopia 1968 roku stała się teraz prawem: “A jeśli chcesz prosperować w połowie jako człowiek dzisiaj i w tym kraju, wskazane jest … być żarłocznym, głupim i leniwym. Wtedy mam gdzieś plotki o wrogach, poczuciu winy i znaczeniu, daję swojemu żołądkowi wolną rękę do myślenia i jestem po prostu szczęśliwy, że jestem. Pozwól mi od czasu do czasu unosić się mimo smrodu i stanu… Pozbądź się dziwek, złodziei, heretyków i zrób chaos w kraju, a wtedy stanie się on bardziej ludzki i nie będzie już tak despotyczny. Nie ufam tym, którzy są bez skazy. Chcę iść z tymi, którzy wierzą, że są już tym, czym myślą, że są, ale jeszcze nie zdecydowali”. (anarchista i niemiecki piosenkarz Konstantin Wecker, 1981)

