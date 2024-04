Führerschein verweigert: Texanischer Trucker rammt Ausweisbüro (Video)

Nachdem der Amokfahrer unverletzt aus dem Lkw ausgestiegen war und zu flüchten versuchte, wurde er von der Polizei festgenommen.

Bei der Wahnsinnstat wurden eine Person getötet und mehrere weitere verletzt. Die Vergeltungsaktion wurde am Freitag mit einem gestohlenen LKW auf das Gebäude des Büros für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Texas verübt. Und zwar von Clenard Parker, 42, ein Berufskraftfahrer in Brenham. Das Amt hatte sich geweigert hatte, ihm einen Lkw-Führerschein auszustellen.

Daraufhin entwendete der Mann am Freitagmorgen Ortszeit einen großen, voll beladenen 18-rädrigen Sattelschlepper und fuhr damit in das Gebäude. Laut Tatort-Aufnahmen muss das Gebäude schwer beschädigt worden sein.

Ein Opfer der Amokfahrt starb im Krankenhaus, die örtlichen Behörden gehen von 13 Verletzten aus.

Der Bürgermeister der Stadt, Kenjura Atwood, sprach von einer sinnlosen Tragödie. Außerdem hätte der Mann versuchte, rückwärts aus dem Gebäude zu fahren und ein zweites Mal zugeschlagen, was zum vollständigen Einsturz des Hauses geführt hätte.

