Größter historischer iranischer Drohnen-Angriff auf Israel (Videos)

Der Iran hat seine Drohung wahr gemacht und erstmals in der Geschichte der islamistischen Republik, in der gestrigen Nacht, laut Angaben der israelischen Armee mehr als 300 Drohnen Marschflugkörper und ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Es soll sich dabei laut Angaben zweier israelischer Beamten gegenüber der „New York Times“ um rund 185 Drohnen, 110 Boden-Boden-Raketen und 36 Marschflugkörper gehandelt haben. Die meisten Raketen wurden aus dem Iran abgeschossen, einige starteten aber auch von Irak und dem Jemen aus.

Die militärische Aktion erfolgte als Reaktion auf einen israelischen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus und wurde vom Iran mittlerweile als beendet erklärt: Laut Korps der Islamischen Revolutionsgarden sollen wichtige militärische Ziele in den besetzten israelischen Gebieten Israels zerstört worden sein. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen berief sich bei dem Angriff auf Artikel 51 der UN-Charta über das Recht auf Selbstverteidigung.

Laut israelischen Angaben allerdings sollen die meisten Geschosse abgefangen worden sein, nur eine Handvoll wären auf israelischem Territorium eingeschlagen.

Menschen feiern in den Straßen von Teheran

Ebenso jubelte das iranische Parlament:

Der iranische oberste Führer Ali Khamenei kommentierte auf Englisch:

“Das böswillige zionistische Regime wird bestraft werden.“

Iran droht USA

Obwohl die USA (via Katar) den Iran unvermittelt aufforderten, die Angriffe sofort einzustellen, drohte letzterer sogar mit Angriffen auf US-Stützpunkte, sollten die USA intervenieren.

Lautt “CNN” soll es sich um den größte Drohnenangriff der Weltgeschichte gehandelt haben

In der Nacht bildeten sich in Teheran, lange Schlangen an Tankstellen.

Mehrere Angriffswellen

Die erste Welle iranischer Einweg-“Kamikaze”-Drohnen drang innerhalb von etwa 15 Minuten in den israelischen Luftraum ein.

Ex-US-Präsident Trump reagierte

„Israel steht unter Beschuss! Das hätte niemals erlaubt werden dürfen. Das wäre nie passiert, wenn ich Präsident wäre!”

