Teheran beruft deutschen Botschafter ein wegen „Scholz Statement“

Bild: Iran Journal

Das Außenministerium des Iran hat am 14. April die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens einbestellt. Es wird vermutet, dass dabei dem deutschen Botschafter der Protest der islamischen Republik gegen Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz übermittelt werden soll.

„Einbestellung“ wegen Äußerungen der Staatschefs

Iran hat also die Botschafter Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs einbestellt. Das Außenministerium in Teheran teilte dazu am 14. April mit, dass man den Vertretern dieser Länder den Protest der islamischen Republik gegen die Äußerungen ihrer Staats- und Regierungschefs zum iranischen Vergeltungsschlag auf Israel mitteilen werde.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor die iranischen Luftangriffe auf Israel „mit aller Schärfe” verurteilt. Auch Großbritannien und Frankreich verurteilten den Angriff. Das Militär dieser beiden Länder beteiligte sich in der Nacht auf den 14. April zudem am Abfangen von iranischen Drohnen.

In den iranischen Medien wird insbesondere darüber Unmut laut, dass westliche Politiker auf den iranischen Vergeltungsschlag prompt reagiert und die Aktion verurteilt hätten, während die Kritik an dem völkerrechtswidrigen Angriff Israels auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 1. April bestenfalls verhalten ausgefallen war.

Erstmals in der Geschichte der islamischen Republik hatte der Iran Israel in der Nacht zum 14. April direkt angegriffen. Die Revolutionsgarden feuerten mehr als 300 Drohnen und Raketen ab. Die Operation mit dem Titel „Aufrichtiges Versprechen” gilt als ein Vergeltungsschlag für die Tötung hochrangiger Offiziere beim israelischen Raketenangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.