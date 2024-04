Iran hat ein Zeichen der Abschreckung gesetzt – Wie wird Israel reagieren?

Der iranischer Verteidigungsminister Mohammad Reza Qaraei Ashtiani

Der iranische Minister erklärte, dass jedes Land, das seinen Luftraum oder sein Territorium bereitstelle, um den Iran anzugreifen und Israel zu helfen, mit einer entschiedenen Reaktion seines Landes zu rechnen hätte.

Der israelische Raketenangriff auf das iranische

Konsulat in Damaskus hat eine rote Linie überschritten

Von REDAKTION | Iran hat am 13.4.2024 seinen Gegenschlag in Reaktion auf den israelischen Raketenangriff auf sein Konsulat in Damaskus am 1. April 2024, dem zwei Generäle und sieben weitere Offiziere der iranischen Qods-Brigade [Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC] zum Opfer gefallen waren, wie zuvor angekündigt, inzwischen Folgen lassen:

Der iranische Angriff startete, nachdem IRGC Kommandos das Containerschiff eines israelischen Unternehmers im Golf von Hormoz gewaltsam übernommen hatten und nachfolgend mit Drohnen und ballistischen Raketen Israel rund sieben Stunden lang angreifen liessen.

Die israelischen Verteidigungskräfte [IDF] erklärten ihrerseits Luftangriffe auf Militärbasen von Hisbollah-Milizen im Libanon geflogen zu haben.

Der Generalstabschef der Iraner, Generalmajor Mohammad Bagheri – siehe Bild – erklärte nach dem erfolgten iranischen Gegenschlag, dass inzwischen eine neue “Gleichung” sowohl gegenüber Israel wie auch gegenüber der USA aufgemacht worden wäre: Sollte Israel zurückschlagen, würde auch der Iran noch viel “umfassender” antworten. Zugleich hätte der Iran über die Schweizer Botschaft an die USA ausrichten lassen, dass im Falle einer US-Beteiligung an weiteren Attacken gegen den Iran, US Militärbasen bzw. die US Armee in Nahost als Militärziele des Irans angesehen würden.

Scott Ritter, der bekannte ehemalige Nachrichten- und US Marine-Corps-Offizier der USA gab auf Sputnik International dazu seine Analyse ab, die UNSER-MITTELEUROPA als Transkript auf Deutsch nachstehend seinen Lesern wiedergibt:

Scott Ritter präsentiert seine Analyse: “Lassen Sie uns das klarstellen: Was der Iran gerade getan hat, ist die Wiederherstellung einer Abschreckung.

Israel hat nämlich geglaubt, es könne einen Schlag gegen den Iran führen, ohne dass dies Konsequenzen nach sich ziehen würde. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. In diesem Moment betrachten israelische Militärs die Schäden, die an ihren Basen entstanden sind. Sie sind sich darüber im Klaren, dass der Iran sich bewusst dafür entschieden hatte, keine extrem tödlichen Maßnahmen gegen Israel zu setzen. Der Iran hat Gebäude angegriffen, um Israel und auch den Vereinigten Staaten zu signalisieren, dass er das, was er mit Nevatim [israelischer Militärflugplatz] und Ramon [israelischer Luftwaffenstützpunkt] machte, auch überall in Israel und überall im Nahen Osten einmal mehr tun könne. So gab es nichts, was die Vereinigten Staaten oder Israel dagegen tun konnten: Das ist Abschreckung!

Es bedeutet, dass in Zukunft, falls Israel oder die Vereinigten Staaten eine Aktion gegen den Iran planten, sie die Konsequenzen ihres Handelns abzuwägen hätten, weil sie wissen, dass der Iran die Fähigkeit hat, jeden Ort, jeden Punkt, jedes Ziel in der Region, in Israel oder außerhalb Israels zu treffen und es nichts gäbe, was irgendjemand tun könnte, um das zu verhindern.

Aus diesem Grund hat Präsident Joe Biden mit Benjamin Netanjahu, dem israelischen Premierminister, telefoniert und ihn wissen lassen: ‘Schlagen Sie nicht zurück: Die Vereinigten Staaten werden sich nicht an einer offensiven Aktion [Israels] gegen den Iran beteiligen!’ Nicht etwa, weil die Vereinigten Staaten dem Iran freundlich gesinnt wären, sondern weil sie sich der Konsequenzen bewusst sind, die ein solcher Angriff nach sich ziehen würde.

Man sieht, dass die Vereinigten Staaten von weiteren Maßnahmen gegen den Iran abgeschreckt wurden. Die Frage ist nun, was Israel tun werde? Israel versucht schon seit einiger Zeit, die Vereinigten Staaten in einen größeren Konflikt mit dem Iran hineinzuziehen. Einige haben sogar spekuliert, dass der israelische Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus genau zu diesem Zweck erfolgt war: Um eine Eskalationsspirale in Gang zu setzen, die letztlich dazu führen würde, dass die Vereinigten Staaten in einen größeren Konflikt zwischen Israel und dem Iran hineingezogen würden.

Aber die Iraner haben ihre Reaktion sehr geschickt angelegt. Genau wie bei der Vergeltung gegen die Vereinigten Staaten wegen der Ermordung von Qasem Soleimani im Jahr 2020: Damals schoss der Iran über ein Dutzend Raketen auf den US-Luftwaffenstützpunkt al-Asad im Irak ab. Diese Raketen trafen den Luftwaffenstützpunkt mit äußerster Präzision. Aber der Iran hatte die Vereinigten Staaten im Voraus darüber informiert, dass dieser Stützpunkt angegriffen würde. Die Vereinigten Staaten konnten ihre Leute in Bunkern unterbringen und der Iran zerstörte schlussendlich nur leere Gebäude.

Aber der Iran zeigte den Vereinigten Staaten, dass er in der Lage ist, jeden amerikanischen Stützpunkt in der Region mit äußerster Präzision anzugreifen und so viele Amerikaner zu töten, wie man will, falls man das wollte. Amerika wird von zukünftigen Aktionen dieser Art inzwischen abgeschreckt. Wird Israel sich auch davon abhalten lassen?

Die Israelis wachen heute auf, sehen sich den angerichteten Schaden an und werden begreifen, dass es heute keinen Ort in Israel mehr gibt, der vor iranischen Raketenangriffen sicher wäre. Es bedeutet, dass Israel begriffen hätte, dass jede Eskalation die Zerstörung Israels nach sich ziehen könnte. Israel wird wahrscheinlich keinen Gegenschlag gegen den Iran starten. Israel wäre durch die iranischen Aktionen davon abgehalten, eine solche Reaktion ins Auge zu fassen.

Für einen solchen Fall könnten wir sagen, dass die ‘Operation True Promise’ nicht nur für den Iran, sondern auch für die ganze Welt eine außerordentlich erfolgreiche Operation war, weil die iranische Abschreckung nun eine Realität ist, die Israel und die Vereinigten Staaten in Schach halten könne.”

Quelle: Hier

***

Übersetzung aus dem Englischen: UNSER-MITTELEUROPA

Unser Mitteleuropa berichtete zu den Hintergründen und dem Weltkriegs-Potential des gegenwärtigen Konflikts:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.