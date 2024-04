Selenskyj: “Lage an der Front verschlechtert sich” (Video)

“Lage an der Front verschlechtert sich”

Laut ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj werde die Lage an der Front “immer schwieriger“.

In seiner abendlichen Ansprache auf „Telegram“ erwähnte er auch das Problem, wie die russische Offensive eingedämmt werden könnte:

“Die Situation an der Front während eines so heißen Krieges ist immer schwierig, aber heute – und vor allem in Richtung Donezk – wird sie immer schwieriger.“

Er fügte hinzu: Seit Monaten warte die Ukraine auf ein wichtiges Unterstützungspaket. (vadhajtasok)

USA und Deutschland zögerlich

Bekanntlich haben sich die USA ja noch nicht entschieden, in welcher Form und unter welchen Bedingungen die Militärhilfe fortgesetzt wird. Deutschland weigert sich bisher ja, der Ukraine Taurus-Langstreckenraketen zu liefern – aus Angst vor einer Ausweitung des Konflikts bis hin zu einem Atomkonflikt mit Moskau.

Selenskyj hatte bereits zuvor dramatisch erwähnt, dass in der vergangenen Woche mehr als 80 Raketen und fast 700 Fliegerbomben in die Ukraine eingedrungen seien.

Gestern gab der ukrainische Oberbefehlshaber Syrski bekannt: Die Lage an der Front hätte sich verkompliziert:

“Dies ist vor allem auf die deutliche Intensivierung der Offensivaktionen des Feindes nach den Präsidentschaftswahlen in Russland zurückzuführen.“

“Himmel nicht durch Rhetorik zu schützen”

Außerdem äußerste sich Selenskyj sagte am Sonntag zum durch Israel großteils abgewendeten iranischen Luftangriff per Videoansprache: Wonach eben der Himmel nicht durch Rhetorik zu schützen. Leider aber würden die Anti-Russland-Sanktionen immer noch umgangen, und die Ukrainer warten seit Monaten auf ein wichtiges Hilfspaket.

“Das Selbstvertrauen der Terroristen wächst.”

– so ein zermürbter Zelenskyj. Und weiter

“Das muss aufhören.”

Vorbildlich – so Selenskyj – wäre der vereitelte iranische Angriff auf Israel:

“Die Luftabwehr hat iranische Raketen und Drohnen abgeschossen, die Israel angegriffen haben. Somit also sehen wir, was wirkliche Verteidigung ist. Wir sehen, dass dies möglich ist. Die ganze Welt hat gesehen, dass Israel bei dieser Verteidigung nicht allein war, denn auch seine Verbündeten halfen ihm.”

