Policyjne statystyki przestępczości 2023: Kończą się wymówki

Studiując broszurę Niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych IMK-Broschüre dotyczącą policyjnych statystyk kryminalnych (PKS) 2023, pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest to, że liczba rozwiązanych przestępstw znacznie wzrosła o 7,5 procent w porównaniu do 2022 roku (5,5 procent dla całkowitej liczby zarejestrowanych spraw). Liczba zidentyfikowanych podejrzanych również wzrosła o 7,3 procent (+152 985).

Przekleństwo rzekomo dobrego uczynku. Artykuł gościnny autorstwa Franka W. Haubolda

Po raz kolejny w tym roku podejrzani spoza Niemiec są prawie w całości odpowiedzialni za ten wzrost (+139 393), co odpowiada wzrostowi o 17,8%. Po raz kolejny grupa imigrantów (wcześniej “ubiegających się o azyl”, obecnie “ubiegających się o ochronę”) jest szczególnie uderzająca, ze wzrostem o 92 452 podejrzanych (29,8 procent!).

Ukrywanie oczywistości

Podane w raporcie IMK powody tego dramatycznego wzrostu, z których wszystkie są spekulacyjne, byłyby świetną zabawą, gdyby temat nie był tak poważny. Wszystkie argumenty, od środków koronawirusowych (które w 2022 r. prawie nie odegrały roli), przez inflację (!), po stres psychologiczny wśród podejrzanych, służą oczywiście ukryciu oczywistości, a mianowicie faktu, że Niemcy, za namową polityków, przyjmują masy imigrantów ze społeczeństw dalekich od oświeconych i skłonnych do przemocy, zwłaszcza od 2015 r., czego nieuniknioną konsekwencją jest to, że wielu z nich staje się przestępcami w Niemczech.

Wzrost liczby przestępstw popełnionych przez osoby niebędące Niemcami w porównaniu z rokiem poprzednim jest zgodny z tym trendem. Od 2014 roku statystyki kryminalne odnotowały 41,1 procentowy wzrost liczby podejrzanych spoza Niemiec (z wyłączeniem przestępstw na mocy prawa imigracyjnego), podczas gdy liczba niemieckich podejrzanych spadła o 13,6 procent w tym samym okresie. W podziale na kraje pochodzenia, Syria (+856%), Afganistan (+398,5%) i Irak (+169,5%) są odpowiedzialne za większość tego wzrostu.

Argument, że wzrost liczby imigrantów w okresie sprawozdawczym jest nawet wyższy w niektórych przypadkach, stanowi usprawiedliwienie dla tego zjawiska, ale nie wyjaśnia, dlaczego Republika Federalna Niemiec, która jest raczej mała według światowych standardów, przyjęła ponad dwa miliony imigrantów od 2015 r. wbrew woli większości ludności, którzy podróżowali przez pół tuzina bezpiecznych krajów, aby dotrzeć do Niemiec. Ma to niewiele lub nic wspólnego z obowiązkiem humanitarnym, czy też próbujemy oskarżyć mniej chętne kraje europejskie i państwa sąsiadujące z krajami kryzysowymi o nieludzkie postępowanie? To moralna pycha polityków i pracowników mediów doprowadziła do tego kryzysu, którego konsekwencje widać nie tylko w statystykach przestępczości, ale także w statystykach Federalnej Agencji Pracy. Na przykład prawie połowa osób pobierających zasiłki obywatelskie nie ma niemieckiego paszportu, w tym prawie pół miliona Syryjczyków!

Niemieckie ofiary, nie-niemieccy sprawcy

Cenę za autoprezentację rządzących i ich medialnych klakierów, którzy uważają się za moralistów, ale natychmiast stają się energiczni, gdy w ich sąsiedztwie powstaje ośrodek dla azylantów, płacą nie tylko podatnicy i podatnicy, ale jeszcze bardziej dramatycznie ofiary brutalnych przestępstw.

W tym obszarze liczba podejrzanych niebędących Niemcami wzrosła o 14,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy liczba imigrantów wyniosła aż 20,3 procent. Liczba przestępstw rabunkowych wyniosła odpowiednio 22,4 i 28,5 procent, a niebezpiecznych i ciężkich uszkodzeń ciała odpowiednio 14,4 i 20,7 procent.

Za tymi zimnymi liczbami kryją się losy i nie jestem pewien, czy rodzice, którzy znajdują swoje dziecko na ostrym dyżurze, mają wiele współczucia dla psychicznego obciążenia bandyty lub rabusia, czy nawet obwiniają stopę inflacji.

Faktem pozostaje, że w 2023 r. będzie o 50 000 więcej niemieckich ofiar niż w 2022 r., a wiele z nich (federalny raport o przestępczości “Przestępczość w kontekście imigracji” ujawni więcej szczegółów) padło ofiarą podejrzanych spoza Niemiec.

Pomimo dużej liczby niezgłoszonych przypadków i ograniczenia, że możliwe pochodzenie migracyjne podejrzanych nie jest rejestrowane, stwierdzenia zawarte w liczbach są jednoznaczne, co nie przeszkadza mediom nienawiści w podejmowaniu zwykłych wysiłków na rzecz relatywizacji i trywializacji oczywistych faktów. Znany program “Monitor” nie ma sobie równych. “Ostrożnie z liczbami”, czytamy na Instagramie. Nie są one “odzwierciedleniem przestępczości”. “Monitor” insynuuje również, że cudzoziemcy są częściej zgłaszani (prawda, kto dzwoni na policję, gdy Niemiec łamie mu kości?). Ponadto obcokrajowcy “częściej mają mało pieniędzy i mniejszy udział w życiu społecznym” niż Niemcy (najwyraźniej jest to dobry powód, aby uderzyć kartofla-tak nazywa się Niemców- w głowę).

Oświadczenia te spotkały się jednak z niewielką aprobatą ze strony policji. Manuel Ostermann, zastępca szefa federalnego związku policji, powiedział BILD: “To oczywiste, że mamy ogromny problem z zagranicznymi podejrzanymi, zwłaszcza w obszarze brutalnych przestępstw”. Wyraźnie skrytykował format ARD: “To zwykła polityczna sztuczka, kiedy próbują ponownie strywializować fakty”.

Jest to bardzo uprzejme stwierdzenie, ponieważ głównym problemem tej społeczności jest sojusz między mediami a politykami, którzy albo zapomnieli o swojej przysiędze, aby zapobiegać krzywdzie narodu niemieckiego (i nie oddawać własnej populacji przestępcom z całego świata), albo depczą ją z powodów ideologicznych.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie PHILOSOPHIA PERENNIS, naszego partnera w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

