Watykan: “Teoria gender i macierzyństwo zastępcze są przestępstwami przeciwko godności człowieka”

Deklaracja “Dignitas infinita” o godności ludzkiej wydana przez Watykan 25 marca 2024 r. wyjaśnia, dokąd prowadzi droga, gdy władza świecka przypisuje sobie krypto-religijny autorytet, bezkarnie łamie prawa i próbuje wybielić swój niesprawiedliwy reżim nieznośną bzdurą o wartościach: jak pisze Watykan, prowadzi to do “poddania się odwiecznej pokusie człowieka, by uczynić siebie Bogiem…”.

“Dignitas infinita” przeciwko ludzkiemu przekraczaniu granicy



Dokument Kościoła katolickiego zawiera nieco ponad 30 stron i wymienia wszystkie wykroczenia przeciwko ludzkiej godności, który został opracowany przez prefekta Dykasterii Wiary w Watykanie, kardynała Victora Fernandeza i sekretarza Sekcji Doktrynalnej, bpa Armando Matteo, i zatwierdzony przez papieża Franciszka.

Niektóre z poważnych wykroczeń przeciwko ludzkiej godności obejmują w szczególności

Dramat ubóstwa, Wojna, Cierpienie migrantów, Handel ludźmi, Przemoc seksualna, Przemoc wobec kobiet, Aborcja, Macierzyństwo zastępcze, Eutanazja i wspomaganie samobójstwa, Odrzucenie osób niepełnosprawnych, Teoria płci, Zmiana płci, Przemoc w świecie cyfrowym.

Kościół opiera swoje uzasadnienie na biblijnym nauczaniu, że istoty ludzkie są stworzone na obraz Boga, jako powszechnie obowiązujących zasadach etycznych: Poszanowanie godności ludzkiej jest “niezbędną podstawą istnienia każdego społeczeństwa, które twierdzi, że opiera się na sprawiedliwym prawie, a nie na władzy”.

Deklaracja “Dignitas infinita” sprzeciwia się ekscesom społecznym, takim jak macierzyństwo zastępcze, teoria gender, operacje zmiany płci i wiele innych:

DYKASTERIA DOKTRYNY WIARY

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka

Watykan wzywa do zakazu macierzyństwa zastępczego

W kwestii “macierzyństwa zastępczego” deklaracja stwierdza, że dziecko jest “degradowane do zwykłego przedmiotu”. Matka zastępcza jest “oderwana od rozwijającego się w niej dziecka i staje się zwykłym środkiem podporządkowanym zyskowi lub arbitralnym życzeniom innych”. I dalej: “Opiera się na wykorzystywaniu materialnych potrzeb matki. Dziecko jest zawsze darem, a nigdy przedmiotem umowy. Dlatego wzywam społeczność międzynarodową do pracy na rzecz ogólnoświatowego zakazu tej praktyki”.

Teorie gender podważają fundamenty rodziny

Jeśli chodzi o fatalny temat tak zwanej “teorii gender”, deklaracja stwierdza: “Ideologia ta przedstawia perspektywę społeczeństwa bez różnicy płci i podważa antropologiczne podstawy rodziny”. Dlatego niedopuszczalne jest, “że niektóre ideologie tego rodzaju, które twierdzą, że spełniają pewne i czasami zrozumiałe pragnienia, próbują narzucić się jako jedyny sposób myślenia, a nawet określają edukację dzieci. Nie można ignorować faktu, że “płeć biologiczna (sex) i społeczno-kulturowa rola płci (gender) mogą być rozróżniane, ale nie rozdzielane”.

Dlatego wszelkie próby ukrycia nieodwołalnej różnicy płci między mężczyzną a kobietą muszą zostać odrzucone: “Nie można oddzielić tego, co męskie i żeńskie, od dzieła Bożego stworzenia […], które istnieje przed wszystkimi naszymi decyzjami i doświadczeniami i w którym istnieją elementy biologiczne, których nie można zignorować”.

Stworzenie poprzedza istoty ludzkie

W kwestii zmiany płci, deklaracja stwierdza, że “każda operacja zmiany płci na ogół niesie ze sobą ryzyko zagrożenia wyjątkowej godności, jaką osoba posiada od momentu poczęcia”.

O potrzebie poszanowania naturalnego porządku osoby ludzkiej papież Franciszek naucza: “Stworzenie poprzedza nas i musi być przyjęte jako dar. Jednocześnie jesteśmy wezwani do strzeżenia naszego człowieczeństwa, a to oznacza przede wszystkim akceptowanie i szanowanie go takim, jakim zostało stworzone”.

Źródło: DIKASTERIUM FÜR DIE GLAUBENSLEHRE: Deklaracja Dignitas infinita

o godności ludzkiej: Tutaj Hier

