Priester während Predigt in Sydney niedergestochen (unzensiertes Video)

Diesen Montag wurden ein Priester und mehrere Menschen während einer Predigt in Wakeley, einem Vorort von Sydney, niedergestochen. Der schreckliche Vorfall wurde live gestreamt. Eine “15-jährige Person” soll festgenommen worden sein.



Laut „BBC“ teilte die örtliche Polizei mit, es wäre niemand lebensgefährlich verletzt worden.

Assyrische christliche Gemeinde

Bei dem angegriffen Priester handelte es sich Bischof Mar Mari Emmanuel und andere Gläubige, die den Gottesdienst in der „Good Shepherd Church“ in Wakeley, westlich von Sydney, zelebrierten. Der christlich-assyrische Priester stammt aus dem Irak. Bisher wurden vier Verletzte im Alter zwischen 20 und 60 Jahren bestätigt, darunter der Priester. In der Gegend um Sydney gibt es eine große assyrische Diaspora.

Vergeltungs-Angriffe befürchtet

Nach dem Angriff gingen viele junge Menschen zum Protest auf die Straße. Dabei versuchen Polizei-Spezialeinheiten eine Rebellion und Vergeltungsangriffe zu verhindern.

NOW – Tensions rise outside the church in Sydney, where a Christian leader and several worshippers were stabbed.pic.twitter.com/iqjaeSkcji

— Disclose.tv (@disclosetv) April 15, 2024