Xabi Alonso zeigt, worauf es ankommt: Nicht auf das Geld!

14.04.2024: Jubel ohne Grenzen – Jeremie Frimpong getragen von seinen Fans | Quelle: Video Screenshot Bayer 04

Bayer 04 Leverkusen schlug Werder Bremen 5:0 und wurde zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Fußball Meister.

Leverkusen und sein Chef-Trainer Alonso setzen auf Qualität

Von REDAKTION | Schon fünf Spieltage vor Schluss der Fußball Bundesliga machte das Team des Bayer 04 Leverkusen Trainers, Xabi Alonso den Meistertitel klar: Den Torreigen eröffnete Victor Boniface durch Verwandlung eines Foulelfmeters. Für den Nachschlag sorgte Leverkusen Spielmacher Granit Xhaka mit einem Traumtor, geschossen aus der Distanz. Als, der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Florian Wirtz exakt in der 90. Minute seinen Hattrick zum 5:0 im Tor von Werder versenkte, waren die Fans außer Rand und Band und nicht mehr zu halten: Tausende von ihnen stürmten das Spielfeld und umjubelten ihre Stars:

Bayer 04 Leverkusen war die erste Station als A-Trainer des vormaligen spanischen Fußball-Stars, Xabi Alonso, der in Rekordzeit das Unmögliche schaffte: Leverkusen steht schon am 29. Spieltag der Bundesliga mit 16 Punkten Vorsprung uneinholbar vor dem deutschen Rekordmeister Bayern München als neuer deutscher Fußball Meister 2023/2024 fest.

Wenn es so weiterläuft – Bayer 04 ist seit 43 Pflichtspielen mit 38 Siegen und 5 Unentschieden ungeschlagen – könnte Alonso und sein Team sogar das «Triple» schaffen, sofern sie zu guter Letzt gegen Kaiserslautern den Deutschen Fußball Cup und parallel dazu noch die Europa League gewinnen sollten. Warten wir es ab!

Zum Anfang der Saison hatte keiner der Fußball-Experten Bayer 04 Leverkusen mit seinem neuen Coach Xabi Alonso auf dem Zettel. Vielmehr zog man es vor, über den vermeintlich künftigen Höhenflug von Bayern München unter Trainer Thomas Tuchel zu spekulieren, dem man besondere Expertise im Umgang mit Spielern, die mehr als das Übliche kosten, nachsagte. Das Ergebnis ist mittlerweile bekannt: Bayern München wurde im DFB-Pokal vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem Bewerb geschossen und klammert sich jetzt nur noch an ein möglichst gutes Abschneiden in der Champions League.

Als mögliche Anwärter auf den Meistertitel in der Bundesliga neben Bayern München wurden vor Saisonbeginn vor allem Borussia Dortmund und RB Leipzig gehandelt. Doch es sollte ganz anders kommen: Zum Schrecken der Experten droht inzwischen der VfB Stuttgart, der sich zum Ende der vorigen Saison noch durch die Qualifikation der Relegation würgen musste, dem schwer angeschlagenen FC Bayern sogar den zweiten Tabellenplatz streitig zu machen.

Xabi Alonso hat das vormalige spanische Fußball-Rezept Tiki-Taka weiterentwickelt und erfolgreich mit Hochgeschwindigkeits-Fußball kombiniert: Sein Team lässt sehr gern die Gegner dank Kurzpassspiel erst im Kreis leerlaufen und die Räume um den Ball überladen, um danach blitzartig einen Spielzug nach vorne und in leere Räume zu setzen, was sehr oft von Torerfolgen gekrönt wird. In dieser Manier hat Bayer 04 Leverkusen den deutschen Rekordmeister Bayern München im Zuge seiner direkten Begegnung eiskalt mit 3:0 vom Feld geschossen.

Dazu kommt Alonsos Fähigkeit und Gabe ein Fußball Konzept entwickelt zu haben, welches seine Spieler auch voll und ganz verstehen und entsprechend perfekt am Platz umsetzen. Die Fußball-Fachwelt wird zugleich lernen müssen, dass bloßes Anhäufen vermeintlicher Stars auf denen nur Hochpreisschilder kleben zusammen mit einer für sie unverständlichen Fußball-Theorie, noch lange keine Spitzenmannschaft macht.

Viele konnten es kaum fassen, dass Xabi Alonso zuletzt verlockende Jobangebote vermeintlich “größerer” Vereine stets ausgeschlagen hat, weil er es vorzog bei Bayer 04 Leverkusen zu bleiben: Es ist sein Charakter und Qualitätsanspruch übertragen auf das ganze Team, welches wie ein Uhrwerk zusammenspielt und Xabi Alonso zu einem ganz großen Trainer macht!

Das Video nach dem Abpfiff:



