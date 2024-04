Habeck gibt zu, dass Wirtschaftskrise „geplant“ war! | Achtung, Reichelt! vom 15.04.2024

Habeck gibt zu, dass Wirtschaftskrise „geplant“ war!

JULIAN REICHELT | Was wir in den ersten zwei April Wochen erlebt haben, war eine links-grüne Eskalation im andauernden Kampf der Bundesregierung gegen die Mehrheit im Land. Wenn man vor wenigen Jahren prophezeit hätte, was in den letzten vierzehn Tagen alles passiert ist, wäre man vermutlich als vollkommen durchgeknallter Verschwörungs-Schwurbler in der Psychiatrie gelandet.

Die grünen Sozialisten und ihre Verbündeten versuchen, die noch verbleibende Zeit an der Macht zu nutzen, um das Land, unsere Gesellschaft ohne jegliche Rücksicht nach dem Ebenbild ihrer wahnwitzigen Ideen zu formen, zu zerstören und neu zu erschaffen! Schalten Sie in diese Folge von „Achtung, Reichelt!“ und sehen Sie, wie die Grünen neue Zustände schafft!

02:04 Männer können jetzt in Frauenknast!

04:20 Einmal im Jahr das Geschlecht wechseln

07:10 Das irrste Gesetz aller Zeiten

09:39 Die Wirtschaftskrise war „geplant“

12:40 Habeck: Eine Gefahr für den Wohlstand

