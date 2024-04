EINFACH ZUM NACHDENKEN …

Zur Person von “Kim Dotcom”:

Kim Dotcom [Kim Schmitz] ist ein heute in Neuseeland ansässiger Internetunternehmer mit deutscher und finnischer Staatsbürgerschaft. Er ist Gründer der Sharehoster-Dienste Megaupload und Mega. Dotcom trat zunächst als Black-Hat-Hacker an die Öffentlichkeit, wofür er rechtskräftig verurteilt wurde. Seit Februar 2010 lebt der Millionär in Neuseeland in der teuersten Privatresidenz der Insel, der Chrisco Mansion, und tritt seitdem als Kim Dotcom auf. Mehr über ihn auf wikipedia.

Long ago I moved my family to New Zealand because I could see US empire heading for self-destruction and that the world would pay the ultimate price for the collapsing US debt and money printing scheme. All failing empires end with wars. Unfortunately this war will be nuclear.

— Kim Dotcom (@KimDotcom) April 14, 2024