Warum denn? Lauterbach will Herz-Vorsorge auch schon für Kinder

Zu viel plötzlich und unerwartet? Vor dem Hintergrund der explodierenden Fälle von Herzerkrankugen bei Jugendlichen bastelt SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits an einem neuen Gesetz das Herz- und Kreislauferkrankungen bereits im Vorfeld bekämpfen soll, nicht nur bei der betagten Generation.

Diesmal widmet sich Lauterbach noch nicht dem Klima und einem drohenden Ende des Tourismus in Südeuropa, wie im vergangenem Jahr, sondern ausnahmsweise mal wieder medizinischen Themen. Und zwar den Herz- und Kreislauferkrankungen, die er mit einem “Gesundes Herz Gesetz” bekämpfen will, besonders auch bei jüngeren Altersgruppen. Der Elefant im Raum bleibt allerdings unangesprochen.

Lauterbach mimt den Kümmerer…

Mangelnde Bewegung, Fast-Food und anderes ungesundes Essen, Rauchen oder Trinken, die Möglichkeiten, sein Herz-Kreislaufsystem zu schädigen und einen Herz- oder Schlaganfall zu erleiden sind vielfältig.Vorsorge und Prävention sowie ein möglichst gesunder Lebensstil sind ohnehin unerlässlich.

Aber in Zeiten der zunehmend sitzenden Tätigkeiten und auch der Verlockungen von Internet, Fernsehen, Playstation und Co. ist es ja teilweise gar nicht so einfach, den kleinen inneren Schweinehund zu überwinden und sich der Bewegung hinzugeben. Da ist es fast ein Glücksfall, dass Deutschland mit einem Gesundheitsminister gesegnet ist, der nun sein Herz für das Herz entdeckt – oder so ähnlich…