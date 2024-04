Israel: Vergeltungsschlag angekündigt

+ Israel: Gegenschlag angekündigt + EU-Netzwerk soll Antisemitismus dokumentieren +

Berlin: Mob stoppt Rettungswagen + Frankreich importiert russisches LNG + AfD-Politker ruft Baerbock zu Ordnung + CDU ändert Islam-Satz in Grundsatzprogramm +



Trotz Biden-Warnung! Attacke soll kurz bevorstehen: Israel plant Gegenangriff auf Iran.

Alles deutet darauf hin, dass Israel militärisch auf den iranischen Angriff reagieren wird. BILD erfuhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) ist fest entschlossen, auf die Drohnen- und Raketenangriffe des Iran von Samstag mit einem eigenen, direkten Gegenangriff zu antworten.

Im israelischen TV-Kanal „Channel 12“ heißt es: „Am Ende der Kabinettssitzung wurde entschieden, dem Iran zu antworten. Die Luftwaffe hat ihre Vorbereitungen für einen Angriff abgeschlossen.“ Israels Regierung soll auch deshalb militärisch antworten wollen, um ein Zeichen zu setzen. Man werde nicht tolerieren, dass der Iran ungestraft Israel attackieren darf. Zu groß ist die Sorge, dass der Iran solche Angriffe wiederholen und womöglich ausweiten wird, wenn keine militärische Reaktion erfolgt. Dem möchte man mit einer entschlossenen Antwort entgegentreten. Auch Armeechef Herzi Halevi bekräftigte dies vor Soldaten: „Es wird eine Antwort geben.“

Neues EU-Netzwerk soll Antisemitismus dokumentieren

Vor allem mit dem neuen Nahost-Krieg haben antisemitische Vorfälle in Deutschland stark zugenommen. Auch in anderen Ländern steigen die Zahlen. Eine neue Initiative soll einen Überblick verschaffen.

Berlin – Eine neue EU-Initiative soll antisemitische Vorfälle europaweit erfassen und so einen länderübergreifenden Überblick über das Ausmaß an Judenfeindlichkeit geben. Dafür wurde das Europäische Netzwerk zur Überwachung des Antisemitismus (Enma) in Berlin ins Leben gerufen. Weiterlesen auf merkur.de

Anm.: Dass im gesamten Artikel kein einziges Wort über die Ursache des zunehmenden Antisemitismus zu lesen ist, nämlich den massenhaften Zuzug von moslemischen Antisemiten, sollte uns nicht verwundern. Schließlich will man uns den neuen Judenhass umhängen.

Das gab es noch nie: AfD-Politiker ruft Baerbock zur Ordnung!

Während der Rede des AfD-Abgeordneten Jürgen Braun zum Andenken der Opfer des Völkermords in Ruanda am Donnerstag im Bundestag rief immer wieder Außenministerin Annalena Baerbock von der Regierungsbank dazwischen – ein absolutes Nogo, das von der Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özuguz nicht bemängelt wurde.

Braun dagegen konterte schlagfertig: „Es geht nicht, dass die Regierungsbank hier rumpöbelt, das verbitte ich mir. Die Regierungsbank hat zu schweigen, Sie sind Gast hier im Plenum. Da bitte ich drauf zu achten, sich an die Regeln hier im Parlament zu halten. Frau Baerbock besonders!“ 30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda sind wir immer wieder Versuchen begegnet, die dort begangenen Verbrechen als Folge des Kolonialismus umzudeuten. Weiterlesen auf pi-news.net

Berlin: Mob stoppt nach Messerstecherei Rettungswagen im Einsatz – Polizei verschweigt Vorfall

Unfassbarer Vorfall in Berlin-Neukölln: Die Blaulichtfahrt eines Rettungswagens wurde von einem aufgebrachten Mob aus „Einmännern“ gestoppt, dann wurden kurzerhand zwei Männer mit Stichverletzungen zu der Notfallpatientin dazugesetzt. Die Polizei stellte diesen Vorgang in ihrer Pressemitteilung völlig anders dar und verschwieg geflissentlich den erzwungenen Halt des Einsatzwagens.

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr war mit Blaulicht und Martinshorn mit einer Notfallpatientin unterwegs zu einem Krankenhaus, als er von einer Gruppe von etwa 50 Männern angehalten wurde. Die Tür zum Patientenraum wurde aufgerissen und zwei Männer mit Stichverletzungen wurden zu der Notfallpatientin gesetzt. Nach dem erzwungenen Stopp alarmierten die Sanitäter ihre Leitstelle und die Polizei, dann brachten sie die drei Patienten zum Krankenhaus am Urban. Weiterlesen auf report24.com

Macrons doppeltes Spiel: Frankreich importiert russisches LNG wie kein anderer

Frankreich fährt eine harte Linie im Ukraine-Krieg, erhöht jedoch gleichzeitig seine Importe von Flüssigerdgas aus Russland. Was bringen Sanktionen?

Gleich zu Beginn von Russlands Angriff auf die Ukraine hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron an die Seite der Ukraine gestellt. Doch während Frankreich immer noch lautstark gegen Russlands militärische Offensive protestiert, steigen seine Importe von russischem Flüssigerdgas (LNG). […] Seit Jahresbeginn hat Frankreich insgesamt etwa 600 Millionen Euro an Russland gezahlt, heißt es. Weiterlesen auf berlinerzeitung.de

Nach Kritik: CDU schreibt Islam-Satz in Grundsatzprogramm um

Im Mai will die CDU ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Am ersten Entwurf hatten Islamverbände scharfe Kritik geübt. Nun knickt die Partei ein und ändert eine Formulierung über Moslems. Ein anderer Passus wird dagegen verschärft.

BERLIN – Die CDU hat den Satz „Die Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland“ aus ihrem Entwurf für das neue Grundsatzprogramm gestrichen und damit auf Kritik von Islamverbänden reagiert. Die Antragskommission der Partei habe sich auf einer Sitzung am vergangenen Wochenende darauf geeinigt, stattdessen die Formulierung „Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland“ zu verwenden, berichtet das Nachrichtenportal Table Media. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Hier die vorhergehenden SHORT NEWS:

Divers und offen: Ein neuer Kurs für die US-Außenpolitik?

US-Diplomaten aus aller Welt trafen sich in Berlin, um Diversität und Vielfalt in der Außenpolitik zu implementieren. Berlin als Zentrum der US-Außenpolitik: Am Donnerstag und Freitag versammelten sich Vertreter des US-Außenministeriums aus Washington sowie von US-Botschaften aus aller Welt in Berlin, um in einem Workshop über Diversität und Vielfalt in der Außenpolitik der Weltmacht zu beraten.

Wie meistens wenn US-Diplomaten sich treffen, wurde lebhaft und offen diskutiert. Auf den Fluren des Marriott-Hotels herrschte mitunter Campus-Atmosphäre. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de. […] Zwei Tage lang beschäftigten sich die Teilnehmer mit Möglichkeiten für ein integrativeres, gerechteres und barrierefreies Arbeitsumfeld. Weiterlesen auf berliner-Zeitung.de

Brisante Warnung vor Gas-Aus: Vernichten wir 270 Milliarden Euro Wohlstand?

Deutschland soll weg vom Gas! Nach Augsburg dürften weitere Städte ihre Gasnetze in den 30er-Jahren stilllegen. Laut Lobbyisten und Experten wird ein Großteil des bundesweiten Gasnetzes (Länge: 550 000 km) betroffen sein.

Außerdem droht Rückbau des Netzes (Wert: bis zu 270 Milliarden Euro). Ja, warnt ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest (55): „Hier wird der Fehler wiederholt, funktionierende Anlagen abschalten zu wollen, bevor klar ist, ob und wie neue Anlagen funktionieren.“ Weiterlesen auf bild.de

Viele Polizeieinsätze in zwei Tagen – Afrikaner beschäftigt Kleinstadt

Ein bereits polizeibekannter Asylbewerber aus Mauretanien macht der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Der hochaggressive Ausländer beschimpft Deutsche als „Nazis“, verlangt Sonderrechte und klettert am Ende auf einen Baum. Die Behörden kapitulieren.

[…]

FRIEDLAND – Im mecklenburg-vorpommerschen Friedland hat ein 21jähriger Mauretanier innerhalb von zwei Tagen zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der nach Angaben der Behörden „mehrfach polizeibekannte Mann“ habe am Montag in seiner Gemeinschaftsunterkunft randaliert, Mitarbeiter als „Nazis“ beschimpft und mit dem Tod bedroht. Er erhielt ein Hausverbot und wurde von der Polizei mitgenommen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Ärger wegen Flaggen-Emoji: Neues iPhone-Update schlägt Palästina-Flagge für „Jerusalem“ vor

Ein neues iPhone-Update führt dazu, dass User in Großbritannien die Palästina-Flagge vorgeschlagen bekommen, wenn sie „Jerusalem“ eintippen. Apple spricht von einem Fehler, doch behoben ist dieser noch nicht.

Hintergrund ist die Apple-Funktion „Predictive Emoji“, die beispielsweise bei der Eingabe des Wortes «Schweiz» eine Schweizer Flagge anzeigt. Bei Hauptstädten wird hingegen in der Regel keine Landesflagge vorgeschlagen. […] Für die britische TV-Moderatorin Rachel Riley (38) ist das Update eine „Form von Antisemitismus“, wie sie auf X, ehemals Twitter, schreibt. Weiterlesen auf blick.ch

Kulturkampf um den Ramadan in Schulen

„Offenbar lag ich mit dem Titel meines Buches „Kulturkampf im Klassenzimmer“ nicht so falsch. Soeben wird er – wieder einmal – an die Oberfläche gespült,“ schreibt eine Lehrerin aus Wien.



Wie lange dürfen muslimische Kinder und Jugendliche am Ende des Ramadans eigentlich fehlen? Grundsätzlich nur an einem Tag. Zweifeln Lehrer jedoch laut an, dass Entschuldigungen wegen Krankheit bloß erfunden sind, kommt die Schule rasch in Verdacht, rassistisch gehandelt zu haben. „Muslimische Kulturkämpfer“ sind schneller mit offiziellen Beschwerden, als es so mancher Lehrerin bewusst ist. Weiterlesen auf krone.at

Verblödung: Schreibfehler werden in Deutsch-Aufsätzen nicht mehr gezählt

Die Bundesländer vereinheitlichen Regeln in der Schule: Schreibfehler werden in Deutsch-Aufsätzen nicht gezählt. Was Experten sagen.

[…]

Aber was passiert eigentlich, wenn die Anzahl der Fehler nicht mehr ermittelt wird? Nimmt dadurch die Bedeutung der Rechtschreibung ab? Und wenn das so ist: Was hat das für Folgen? Ist das vielleicht gar nicht so schlimm? […] Der Anspruch sei in den vergangenen Jahren immer weiter heruntergeschraubt worden, um auch noch den schwächsten Schüler mitzunehmen. Der Lehrerpräsident kommt zum Schluss: „Das ist Betrug und auch keine Chancengleichheit mehr, denn dann geht die Schere zwischen starken und schwachen Schülern noch mehr auf.“ Weiterlesen auf

morgenpost.de

Anm.: Wichtig wird wohl nur sein, dass die Lehrer*Innen und Lehrer bzw. die Lehrenden darauf achten, dass der/die Schüler*In und Schüler bzw. der/die Studierende (m,w,d) ordnungsgemäß gendern und sich woke ausdrücken! Hauptsache es werden keinen Idiot*Innen und Idioten diskriminiert.

Russlands Armee ist jetzt 15 Prozent größer als beim Einmarsch in die Ukraine, sagt ein US-General

Russlands Streitkräfte sind während des Krieges in der Ukraine nicht geschrumpft, sondern größer geworden, sagte ein hoher US-General am Mittwoch. “Die Armee ist heute um 15 Prozent größer als zum Zeitpunkt des Einmarsches in die Ukraine”, sagte General Christopher Cavoli, NATO-Oberbefehlshaber in Europa, in einer Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des US-Repräsentantenhauses.

“Im vergangenen Jahr hat Russland seine Truppenstärke an der Front von 360.000 auf 470.000 aufgestockt”, fuhr Cavoli fort und fügte hinzu, dass diese Aufstockung darauf zurückzuführen sei, dass Russland sein Wehrpflichtalter von 27 auf 30 Jahre angehoben habe. Diese Erhöhung, so Cavoli, bedeute, dass Russland in der Lage sei, “den Pool der verfügbaren Wehrpflichtigen für die kommenden Jahre um 2 Millionen zu vergrößern”. Weiterlesen auf businessinsider.com

