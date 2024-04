„FT“: Abwehr des iranischen Angriffs kostete Israel mehr als eine Milliarde Dollar

Dies behaupten jedenfalls die angesehene „Financial Times“ sowie “ynet“:

“Ein ehemaliger israelischer Militärbeamter schätzte die Kosten für die Verteidigung von Samstag auf mehr als eine Milliarde Dollar an verwendetem Material. Nicht eingerechnet sind dabei Kosten der USA, Frankreich und Großbritannien, welche Flugzeuge geschickt habenschicken.“

Laut Schätzung von Brigadegeneral Reem Aminoach, ehemaliger Finanzberater des IDF-Stabschefs, liegt sich die Luftverteidigung “in der Größenordnung von 4-5 Milliarden Schekel“, was in etwa mehr als 1 Milliarde Dollar entspricht.

Wie bereits umgehend bekannt, griff der Iran in der Nacht des 14. April israelisches Territorium an. Und zwar als Reaktion auf die Zerstörung eines iranischen Konsulats in Syrien durch israelische Flugzeuge Anfang des Monats.

Unterschiedliche Angaben über Schäden

Hunderte von Raketen und Drohnen waren an dem Angriff beteiligt, darunter „Shahed-Kamikaze“-Drohnen, „Fattah-„ und „Fattah-2-Hyperschallraketen“. Der staatliche iranische Fernsehsender „Press TV“ behauptet nach wie vor, dass alle Hyperschallraketen ihre Ziele in Israel erreicht hätten.

Israel dementierte jedoch: Nur “ein paar Raketen” hätten israelisches Territorium erreicht und nur “geringfügigen Schaden” angerichtet.

Laut Mohammad Bagheri, Stabschef der iranischen Streitkräfte, hätte Teheran die Operation “Real Promise” abgeschlossen und plane keine weiteren Angriffe. Sollte aber Israel weitere militärische Maßnahmen ergreifen, würde der folgende iranische Gegenschlag weitaus massiver ausfallen.

