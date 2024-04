Gewaltexzesse wegen Halskette mit Kreuz in Asylzentrum – 6 Security-Mitarbeiter verletzt

Sechs Security-Mitarbeiter verletzt

Diese müssen sich zum Teil wegen dem Tatvorwurf des besonders schweren Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Sechs Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden bei dem Vorfall verletzt, wovon sich drei in ambulante Behandlung begaben.“ – soweit der offizielle Bericht der Polizei.

„Religiöses Symbol“ war Kruzifix

Was hier nicht klar wird (klar werden soll?): Der Grund für die schweren Ausschreitungen war die Tatsache, dass einer der Asylbewerber ein Kreuz an seiner Halskette getragen hatte. Die Mehrheit der Asylheimbewohner, die dem Islam anhängen, provozierte dieses christliche, im christlichen Abendland ganz fundamentale Symbol so sehr, dass es zu tumultartigen Auseinandersetzungen kam.

Zunächst griffen etwa 30 Bewohner das Security-Personal des Ankerzentrums an, das den Christen in Schutz nehmen wollt:

„Aus der Gruppe heraus griffen fünf Migranten mit Flaschen und Stühlen an, auch Fäuste flogen. Ein Angreifer soll laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung sogar ein Messer gezückt haben … Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, um die Situation zu beruhigen.“ (Quelle)

Die Festgenommenen sollen alle aus Tunesien stammen.

Terror gegen Christen vorprogrammiert

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall: immer wieder kommt es in den Asylunterkünften zu Gewaltexzessen gegen Nicht-Muslime. Stellen wir uns einfach vor, solche „Schutzsuchende“ sollten den künstlichen Lebensbereich ihres Ankerzentrums verlassen und in einer Stadt wie Regensburg, die in fast jeder Straße von der christkatholischen Verankerung der Stadt zeugt, umherlaufen. Hier scheinen doch zahlreiche neue Terrorakte gegen Christen und christliche Symbole sowie Kult- und Kulturstätten geradezu vorprogrammiert!

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

