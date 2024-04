Pflegenotstand in Deutschland eskaliert

Bild: TikTok

Ein, „von Pflegekräften verwaistes“ Seniorenheim wurde dieser Tage zum Einsatzort von Exekutive, Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Weil zum vorgeschriebenen Schichtwechsel keine examinierte Pflegefachkraft mehr verfügbar war, mussten besagte Einsatzkräfte in dem Seniorenheim anrücken.

Einsatzort Berlin

Wenig überraschend mussten just in einem Berliner Seniorenheim am Abend des 15. April Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz anrücken. Der Grund dafür war erschütternder Weise „schlicht“ der dortige Personalmangel, wie auch die Bild berichtet hatte.

Als eine Pflegekraft um 22.30 Uhr ihren Spätdienst beenden wollte, gab es niemanden vor Ort, an den sie den Dienst übergeben hätte können. Zwar waren noch zwei Pflegeassistenten vor Ort, ihnen fehlte jedoch die, für diese Dienstausübung notwendige Ausbildung. Die medizinische Versorgung der Bewohner darf nämlich nur eine examinierte Pflegekraft übernehmen.

170 Senioren mit den Pflegestufen 1 bis 5 mussten jedoch zu dieser Zeit versorgt werden. Doch dafür war allerdings kein Personal mehr da.

Einsatzkräfte zwei Stunden im Einsatz

Die Pflegekraft vor Ort versuchte, die Einrichtungsleitung und den Bereitschaftsdienst zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Deshalb wählte sie kurzerhand den Notruf. Polizei, Feuerwehr und der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks rückten an.

Nach rund zwei Stunden konnte der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr endlich einen Verantwortlichen mit der erforderlichen Qualifikation erreichen, der dann zur Versorgung der Senioren schließlich ins Heim kam.

Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren gerade in der Pflege einen eklatanten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften hervorbringen. Laut Statistischem Bundesamt werden infolge der Alterung der Gesellschaft in Deutschland bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280 000 und 690 000 Pflegekräfte fehlen.

Die Ampel scheint sich allerdings angesichts der Fokusierung auf die Lösung der bedrohlichen “Klimakrise” mit derlei “Nebensächlichkeiten” nicht auch noch auseinandersetzten zu können.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.