“Wir erleben gerade die Wiederbelebung des Kommunismus live”

Interview mit dem israelischen Historiker Yoram Hazony durch „Mandiner“:

“Wir erleben gerade den Aufstieg einer intoleranten, neomarxistischen Ideologie, die die Förderung konservativer Ideen verhindern will.” so Yoram Hazony.

„Mandiner“, unser ungarischer Partner der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION sprach mit dem israelischen Denker und Leiter der Edmund-Burke-Stiftung auf der „NatCon“-Konferenz in Brüssel.

Mandiner: Was halten Sie von dem Chaos rund um die NatCon-Konferenz?

Yoram Hazony: Das ist derselbe Kampf, den wir überall führen. Wir erleben gerade den Aufstieg einer intoleranten, neomarxistischen Ideologie, die versucht, die Förderung konservativer Ideen zu verhindern. Wir müssen dagegen ankämpfen, wir haben keine andere Wahl. Ich bin sehr stolz auf das, was wir tun. Doch die Konferenz geht weiter, trotz mehrerer aggressiver Versuche, sie zu stoppen. Aber sie waren nicht in der Lage, uns aufzuhalten.

Freage: Welche Chance haben Konservative in einer solchen politischen Situation?

Obwohl die Situation sehr schlimm ist, kann ein Mensch die Zukunft nicht voraussehen und sie nicht wirklich vorhersagen. Es gibt aber Trends. Derzeit sieht es aber so aus, als ob die Dinge noch schlimmer werden. Doch wissen wir nicht, was wirklich passieren wird. Wir müssen also unser Bestes geben, wir müssen es einfach versuchen, und dann wird Gott uns vielleicht verzeihen.“

Frage: Heutzutage ist es Mode, von “säkularem Konservatismus” zu sprechen: Lasst uns jüdisch-christliche Werte bewahren, aber Gott außen vor lassen. Glauben Sie, dass das funktioniert?“

Yoram Hazony: Ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen säkularen Konservatismus gibt. Wir haben eine jahrtausendealte Geschichte hinter uns. Entweder wir versuchen, dieses tausendjährige Erbe zu bewahren und in die Zukunft zu tragen, oder wir lehnen es ab. Wenn jemand sagt, dass er sich nicht um die Bibel kümmert, dass er sich nicht um Gott kümmert, dass er sich nicht um seine Abstammung kümmert, aber dem gegenüber behauptet, konservativ zu sein, dann weiß er nicht, wovon er spricht. Für einen solchen Menschen bedeutet Konservatismus eigentlich gar nichts.

Frage: Vielleicht haben Sie kürzlich Richard Dawkins sagen hören, dass er sich selbst als “kulturellen Christen” betrachtet. Und er fügte hinzu, dass er das Christentum dem Islam vorziehe.

Yoram Hazony: Dawkins tat alles, was in seiner Macht stand, um das Christentum zu zerstören. Und jetzt gefällt ihm nicht, was an seine Stelle getreten ist. Was für eine Überraschung! Ich möchte hinzufügen, dass wir jeden kleinen Schritt begrüßen sollten. Der Glaube an Gott bedeutet aber auch, dass es Grenzen gibt für das, was der Mensch aus eigener Kraft erreichen kann. Ohne Gott füllt das Ego den Raum und das Ego wird zu Gott.

Man kann nicht konservativ sein, wenn man die Grenzen des Menschen nicht versteht und Gott keinen Raum lässt.

Frage: Eine der Kuriositäten des Skandals um die Konferenz ist, dass diejenigen, die sie verhindern wollen, behaupten, sie seien „Antifaschisten“.

Yoram Hazony: Das ist nicht verwunderlich: Der Begriff Antifaschist wurde ursprünglich von Kommunisten verwendet. Beide sind aber also nicht wirklich widersprüchlich, denn Kommunismus und Faschismus hatten schon immer viel gemeinsam.

Wir können gerade die Wiederbelebung des Kommunismus live erleben.

Frage: In den letzten Monaten hat der Krieg in Israel die Nachrichten dominiert. Parallel zum Konflikt kam es in der gesamten westlichen Welt zu massiven antiisraelischen Protesten. Was denken Sie über den Antisemitismus seit dem Krieg?

Yoram Hazony: Teils sind die Phänome neu, andere aber sind es nicht. Es ist etwa nicht neu, dass es Europäer und Amerikaner gibt, die den Juden Gutes tun wollen, die Israel unterstützen wollen. Die meisten von ihnen unterstützen das Judentum vor allem, weil sie Christen sind und ihre Bibeln die jüdische Bibel enthalten. Sobald man aber die Bibel aus der westlichen Zivilisation herausnimmt, gibt es eine unmittelbare Leere, die mit schrecklichen Dingen gefüllt werden kann. Überall dort, wo die Bibel beiseite geschoben wird, nehmen Antisemitismus und Hass auf Juden und Israel rasant zu. Das ist kein neues Phänomen, es hat die westliche Geschichte begleitet. Neu ist das Bündnis der neomarxistischen Linken mit den Islamisten. Diese strategische Allianz ist extrem stark.”

Frage: Wie sehen Sie die Zukunft Israels? Sie ist zwar nicht einfach, aber die meisten Israelis sprechen immer noch positiv über die Zukunft.

Yoram Hazony: Dies ist eine sehr schwierige Situation für Israel, aber der jüdische Staat ist immer noch in einer besseren Verfassung als der Rest der westlichen Welt. Wir haben Kinder in Israel. Wir sind unseren Traditionen treu. Unsere Kinder dienen im Militär. Unsere Nation ist geeinter denn je.

Frage: Und was halten Sie von Europa?

Yoram Hazony: Ich kann nicht versprechen, dass Gutes kommen werden. Tue das Richtige, dann wird Gott vielleicht gnädig sein.

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.