Russischer Überschallbomber stürzt tief aus dem Himmel ab (Video)

Der russische Langstreckenbomber vom „Tu-22M3“ sei in der russischen Region Stawropol, mehr als 300 km von der ukrainischen Grenze entfernt – abgestürzt – wie das russische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte. Laut dem Gouverneur der Region, Wladimir Wladimirow, via Telegram-Kanal, hätte der Absturz ein Todesopfer gefordert, ein Pilot werde noch vermisst, zwei Besatzungsmitglieder wurden gerettet.

An Bord hätte sich keine Munition befunden. Das Flugzeug stürzte in mehreren Girlanden in einer menschenleeren Gegend ab.

Nach russischen Angaben soll die Absturzursache ein technischer Defekt verursach haben. Das ukrainische Militär hingegen reklamiert den Absturz durch ukrainischen Abschuss für sich selbst.

BREAKING: Russian long-range supersonic bomber, believed to be a Tu-22M, crashes in southern Russia, east of Crimea pic.twitter.com/v5vc6BLGBN — BNO News (@BNONews) April 19, 2024

