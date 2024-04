Schwarzer aus Mali zündet Tankstelle in Ravenna an (Videos)

Die alltäglichen kulturellen Bereicherungen sind kaum mehr zu toppen:

Doch am Dienstag, 16. April 2024, tauchte in Ravenna ein Schwarzer aus Mali mit einem Feuerzeug in der Hand auf einer “Coil”- Tankstelle auf und erklärte den Anwesenden lapidar:

“Geht weg, ich will die Zapfsäule anzünden.“

Anschließend besprengte er den Bereich um einen Geldautomaten an einer der Zapfsäulen mit Benzin und steckte im Weggehen alles in Brand.

Der 25-jähige schwarz-afrikanische Zuwanderer ist den Strafverfolgungsbehörden schon länger bestens bekannt. Nach der Wahnsinnstat und seiner Flucht konnte er festgenommen werden.

Glücklicherweise konnte eine Katastrophe dank des schnellen Eingreifens des Tankstellenbetreibers und einiger Personen verhindert werden. Aber auch die Gesamtpalette von Feuerwehr, Carabinieri, sowie der Polizei eilten zum Tatort, ebenfalls waren vorsorglich 118 Retter vor Ort (today.it)

Multikulti-Bereicherungen um die Uhr

