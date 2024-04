Selbstverbrennung vor Trump-Gericht in New-York (Video)

Ein junger Mann hat sich in New York während des Prozesses gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Park vor dem Gerichtsgebäude selbst angezündet. Die Sicherheitskräfte versuchten umgehend, den Mann zu löschen.

Der Mann soll zunächst Flugblätter in die Luft geworfen haben, welche Verschwörungstheorien zum Inhalt hatten, und sich dann mit Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Mehrer Polizisten eilten herbei und riefen nach Feuerlöschern.

Der Mann wurde auf einer Trage abtransportiert, sein Körper war schwer verbrannt. Dessen Motiv ist aber noch unklar.

🚨 BREAKING: Man sets himself on fire outside of Donald Trump’s trial in New York. pic.twitter.com/K1Ldvu6Zee — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 19, 2024

