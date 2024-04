Italien trauert um Oberligafußballer Mattia Giani (†26) – brach nach Torschuss tot zusammen

Drama in Italies Oberliga: Fußballer (26) bricht zusammen und stirbt im Krankenhaus!

In Italien kam es in der vierthöchsten Spielklasse (Serie D) zu einem tragischen Ereignis. Mattia Giani (26) brach nach einem Schuss aufs Tor urplötzlich zusammen und verstarb kurz darauf im nahegelegenen Krankenhaus.

Das Unglück ereignete sich während eines Spiels der Oberliga Italiens zwischen Castelfiorentino und Lanciotto Campi in der Toskana. Giani feuerte einen Schuss in der 15. Minute ab, hielt sich anschließend die Brust und brach zusammen.

Sofort nach dem Zusammenbruch alarmierten Spieler, Betreuer und Zuschauer den Notarzt und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er den Folgen eines Herzstillstands erlag. Quelle: focus.de v. 17.04.2024

Hier noch zwei weitere aktuelle Fälle:

WEIZ (Steiermark) – Große Trauer in der heimischen Fußballwelt: Alexander Steinlechner vom SC Weiz (Regionalliga Mitte) ist am Mittwochvormittag im Alter von nur 24 Jahren nach einem Herzstillstand verstorben. Sein Trainer Alois Hödl ist fassungslos: „Er war immer sympathisch, fröhlich, hilfsbereit. Das ist ein schwerer Schlag für die Mannschaft.“



Ex-NFL-Star Vontae Davis (†35) „plötzlich“ gestorben – zuhause tot aufgefunden

Große Trauer um Vontae Davis! Die NFL-Welt steht unter Schock! Im Alter von gerade einmal 35 Jahren stirbt der langjährige Cornerback plötzlich. Seine Oma soll die Leiche gefunden haben.

Ex-Trainer bestätigt Tod von Vontae Davis

Die tragischen Neuigkeiten teilt Chester Frazier. Der US-Amerikaner trainierte Davis am College in Illinois, erinnert sich an einen lieben jungen Mann: „Wir haben heute einen Großen verloren“, schreibt er auf X. „Ruhe in Frieden Vontae Davis. Mann, nichts als gute Erinnerungen an diesen Typen in der Schule. Ich bete für die Davis-Familie.“

Quelle: rtl.de

Hier geht es zu unserer Serie mit einer Fülle weiterer Todesfälle und Zusammenbrüchen von Sportlern: “Die neue Impfnormalität” auf unserer Archiv-Seite.

