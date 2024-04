Kanada führt die WEF-Agenda “Globale Kohlenstoffsteuer” ein – Steuern an Schwab’s WEF

Das muß man sich erst auf der Znge zergehen Lassen: Die kanadische Regierung hat ein Abkommen mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) unterzeichnet, das vorsieht, dass Kanada dieser nicht gewählten globalistischen Organisation Steuern zahlt, um angeblich den Klimawandel zu bekämpfen.

Von FRANK BERGMAN | Die Regierung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau hat das Abkommen über eine globale Mindeststeuer mit dem WEF unterzeichnet. Der Plan ist Teil der neuen globalen Steueragenda des WEF. Sobald das Abkommen von den Globalisten-Nationen der Welt unterzeichnet ist, werden die Regierungen jährlich Milliarden von Dollar in das Global Carbon Tax Program des WEF einzahlen.

Das Abkommen umfasst mehr als 140 Länder, die sich bereit erklärt haben, einen multilateralen internationalen Vertrag zu unterzeichnen, der aus zwei Säulen besteht.

Die erste Säule zielt darauf ab, multinationale Unternehmen überall dort zu besteuern, wo sie Geschäfte machen.

Das Programm wird vom WEF und seinen “Young Global Leaders” unterstützt, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beaufsichtigt werden.

Die OECD ist eine weitere globalistische internationale Organisation, die Unternehmensagenden in die Regierungspolitik integriert.

Wie Slay News berichtet, verkündet der Gründer und Präsident des WEF, Professor Klaus Schwab, oft, dass seine “Young Global Leaders” in die Kabinette der wichtigsten Regierungen der Welt “eingedrungen” seien.

Premierminister Trudeau ist einer der “Young Global Leaders” des WEF, zusammen mit anderen führenden Politikern der Welt.

Schwab freut sich, dass Trudeau, der französische Präsident Macron und sogar der russische Präsident Wladimir Putin unter der Schirmherrschaft des WEF stehen.

World Economic Forum founder, Klaus Schwab, openly brags about infiltrating the governments of the world.

“What we are very proud of now [is] that we penetrate the cabinets. [More than half of the Canadian cabinet ministers] are actually Young Global Leaders of the World… pic.twitter.com/hhaY3fGCyV

— Clarence D. Stinson (@Nero_Sicario) April 14, 2024