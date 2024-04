Stiko fordert HPV-Impfungen an Schulen

Bild: meduplus

Der Schutz gegen Humane Papillomviren, die Krebs auslösen können, soll Schülerinnen und Schülern nunmehr auf neuen Wegen angeboten werden.

Dies forderte jüngst der Chef der ständigen Impfkommission (Stiko), Virologe Klaus Überla.

Rolle der Schulen stärken

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) hatte sich für eine stärkere Rolle der Schulen ausgesprochen, um die Zahl der Impfungen gegen angeblich krebserregende HPV-Infektionen zu steigern, wie auch der Spiegel berichtet hatte.

Die Verträglichkeit der Impfstoffe sei, wie bereits in Corona-Zeiten propagiert, „hervorragend“ und die Impfung selbst „hocheffektiv“, daher spreche generell nichts dagegen, erklärte Virologe Klaus Überla gegenüber den Funke-Medien.. »Um die Impfrate zu steigern, sollten wir deshalb neue Wege gehen“.

In anderen Ländern werde deutlich, dass „die besten Impfraten im Rahmen von Schulimpfungen erzielt“ werden könnten, erläuterte. Daher müssten auch hierzulande Impfungen in der Schule erfolgen. „Das wäre eine gute Möglichkeit, die Rate zu steigern und damit langfristig Leben zu retten“. Der Virologe hielte es außerdem für sinnvoll, in den Schulen mehr über die Entstehung von Tumoren sowie freilich auch über die Wirksamkeit von Impfungen zu informieren.

Erneut wirbt das RKI

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gehört die HPV-Infektion zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Humane Papillomviren (HPV) können Krebs verursachen, etwa Gebärmutterhalskrebs.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die EU verfolgen das Ziel, bis 2030 eine Impfquote von mindestens 90 Prozent bei den 15-jährigen Mädchen und eine deutliche Steigerung bei den 15-jährigen Jungen zu erreichen. Aktuell sind in Deutschland nur 54 Prozent der 15-jährigen Mädchen und 27 Prozent der gleichaltrigen Jungen vollständig gegen HPV geimpft.

