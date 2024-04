Medwedew verhöhnt Zelenskyj nach gescheitertem Attentatsversuch: “Fürchte dich, du Narr!”

Wie bereits berichtet, soll ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten geplant gewesen sein. Im Zuge dessen hätten die ukrainischen Behörden in Zusammenarbeit mit polnischen Strafverfolgungsbehörden einen polnischen Staatsbürger festgenommen. Er wird verdächtigt, russischen Geheimdiensten bei der Durchführung des Attentatsversuchs geholfen zu haben – wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft und der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) am Donnerstag auf ihrer offiziellen Website mitteilten.

Daraufhin verhöhnte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des „Sicherheitsrates der Russischen Föderation“m den ukrainischen Präsidenten Zelenskyj:

„Ein Attentat auf den wichtigsten Banderovisten Polens? Jetzt wirds aber ernst. Der bekiffte Clown hat allen Grund, beunruhigt zu sein. Dies ist wahrscheinlich der erste Beweis dafür, dass im Westen eine Entscheidung getroffen wurde, ihn zu eliminieren. Fürchte dich, Possenreißer!“

An assassination attempt against the main banderovets in Poland? Now, this is serious. The stoned clown has all the reasons to get alarmed.

Possibly, it is the first proof that a decision to eliminate him has been taken in the West. Be afraid, buffoon!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 19, 2024