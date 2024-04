Linke EUdSSR-Eliten in Panik: Orban-EU-Wahl-Kampagne verboten

“Freiheit ist immer die Freiheit der anderen.” (Rosa Luxemburg)

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán eröffnete am Freitag in Brüssel seine „Fidesz“-EU-Wahl-Kampagne. Bereits vorher hatten EU-Eliten erfolglos versucht, die national-konservative „NatCon“-Konferenz in Brüssel zu verbieten. Die Veranstaltung konnte dann aber doch noch nach einer richterlichen Verfügung und einer Unterstützung des liberalen belgischen Ministerpräsidenten de Croo durchgeführt werden.

“Ich habe diese Woche auch unsere Kampagne in Brüssel gestartet. Unsere Kundgebung wurde verboten.”

– so Viktor Orbán auf seinem Social-Media-Account.

Totalitäres Verbot

„Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen.“ (Voltaire)

Gleichzeitig zitierte Orban die Verbots-Verfügung.

“Die Veranstaltung kann nicht durchgeführt werden, weil der Zweck der Veranstaltung darin besteht, Akademiker, Kultur- und Politikvertreter mit nationalkonservativen Ansichten zusammenzubringen, und weil diese Menschen der rechten religiösen Bewegung angehören.”

Linke Panik vor den EU-Wahlen

“Keine Armee der Welt kann sich der Macht einer Idee widersetzen, deren Zeit gekommen ist.” (Vicor Hugo)

Die Begründung des Verbots der „Fidesz“-Kampagne zeigt in seiner totalitären Gesinnung aber vor allem die Angst der linken EU-Eliten vor einem Erstarken national-konservativer Kräfte bei den bevorstehenden EU-Wahlen in Juni.

Hier Orbans Menetekel an die linken EU-Eliten:

“Seit zwanzig Jahren haben wir jede Europawahl gewonnen: Wir sind die erfolgreichste politische Gemeinschaft in Ungarn und Europa. Wir können uns kein kleineres Ziel setzen: Ich schlage vor, dass wir auch diese Wahl gewinnen.”

Und hier die totalitaristische Verbotsbegründung willfähriger linker Richter:

“Die Vergangenheit und die Zukunft des Konservatismus sind untrennbar mit der Idee der Nation, dem Prinzip der nationalen Unabhängigkeit und der Wiederbelebung einzigartiger nationaler Traditionen verbunden.“

Und Orban abschätzend:

„Dies war die Begründung für das Verbot.“

Doch:

“Nur die endgültige Beilegung des Falles ist skandalöser als das. Unser Einspruch gegen die Untersagungsverfügung wurde von zwei Richtern zurückgewiesen. Als der belgische Premierminister die richtige Einschätzung der Situation veröffentlichte, gab der dritte Richter der Berufung in derselben Sache mit derselben Begründung statt. Das ist die Rechtsstaatlichkeit da draußen, das ist die Rechtsstaatlichkeit, wenn sie westlich ist. Und sie wollen uns immer noch eine Lektion erteilen.”

schloss Orban.

______________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.