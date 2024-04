WHO-Direktor: Sollten weniger Fleisch essen, weil schlecht fürs Klima

+ Trotz „Erderhitzung“: Wintereinbruch in Teilen Deutschlands + rechtsextreme Gießkannen (!) + Habeck: mit “grüner Energie” gegen Russland + Impfbefürwortung: Arzt entschldigt sich +



WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hat Fleisch und Landwirtschaft wegen des „Klimawandels“ den Kampf angesagt.

WHO Director-General calls for a “transformation” of the food system, away from meat-eating and traditional agriculture, in the name of fighting “climate change”:

“Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas… pic.twitter.com/PRAovTrfrQ

— Wide Awake Media (@wideawake_media) April 11, 2024