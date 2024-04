Soros Anweisung – Website-Domains mit „Nicht-Mainstream-Inhalten“ beschlagnahmen

George Soros (Fotoquelle: wearechange.org)

George Soros hatte die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) nunmehr angewiesen, „Krieg gegen Verschwörungstheoretiker zu führen“, indem sie Domains von Websites beschlagnahmen, die „Nicht-Mainstream-Inhalte“ online veröffentlichen würden.

„Desinformations-Polizei“

Das EU DisinfoLab, eine von den Open Society Foundations finanzierte gemeinnützige Organisation, erklärte , dass ICANN seine Kontrolle über Domain-Registrierungsbeschränkungen erweitern solle, um neben Phishing und Malware auch sogenannte „Desinformations“-Polizeimaßnahmen einzubeziehen, wie auch thepeoplesvoice berichtete.

Das würde somit bedeuten, dass ICANN die Macht hätte, zu kontrollieren, wer Websites registrieren kann, basierend auf der Einhaltung offiziell vorgegebenen Handlungsstränge.

Dazu hatte Naturalnews Nachstehendes berichtet:

Eine gemeinnützige Organisation mit großem Einfluss bei politischen Entscheidungsträgern in der Europäischen Union (EU) fordert von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) einen „Krieg gegen Desinformation“.

Die gemeinnützige Organisation, die behauptet, unabhängig zu sein, ist als EU DisinfoLab bekannt und sagt, dass ICANN seine Kontrolle über Domain-Registrierungsbeschränkungen ausweiten sollte, um zusätzlich zu Phishing und Malware auch „Desinformation“ zu überwachen.

Mit anderen Worten: Die Gruppe möchte, dass ICANN anhand der Einhaltung offizieller Handlungsstränge kontrolliert, wer Websites registrieren kann.

Es ist unaufrichtig, wenn das EU DisinfoLab behauptet, unabhängig zu sein, wenn ein großer Teil seiner Finanzierung von niemand anderem als den Open Society Foundations stammt, einem Projekt des Milliardärs George Soros.

Die Open Society Foundations prüfen bereits, ob ICANN „umgenutzt“ werden soll, um ein Werkzeug zur Bekämpfung von „Desinformationsseiten“ zu werden. Vermutlich würde Natural News ebenso wie viele andere unabhängige Medienseiten in dieses umfunktionierte Targeting einbezogen.

„Ein Versuch, ICANN direkt einzubeziehen, wäre, gelinde gesagt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt höchst umstritten“, schreibt Didi Rankovic für Reclaim the Net zu den Neuigkeiten.

„Angesichts der Bedeutung von ICANN in der Internet-Infrastruktur, ICANN verwaltet Domänennamen weltweit, und der Tatsache, dass die Inhaltskontrolle nicht zu ihren Aufgaben gehört (DisinfoLab sagt, ICANN ‚weigert‘ sich, dies zu tun), würde dies eine große Abweichung von der Rolle der Organisation als … bedeuten.“ wir verstehen es heute.“

Der Alptraum der Zensur im Internet 2.0

Unter Verwendung „der bereits von ICANN geschaffenen Struktur“ fordert das EU DisinfoLab ICANN dazu auf, im Wesentlichen das gesamte Internet auf alles zu überwachen, was die Machthaber (TPTB) als „Desinformation“ betrachten.

Die Gruppe gibt an, dass dies ein „Mindestmaß an Sorgfalt und Zusammenarbeit“ von den Registern erfordern wird.

Das Ziel all dessen wäre, dass ICANN ermittelt, welche Websites inakzeptabel sind, was die Sperrung ihrer Domainnamen bedeuten würde. Das gesamte globale Internet wäre von einer solchen Änderung betroffen.

Das Narrativ, mit dem TPTB eine so drastische Änderung rechtfertigt, ist, dass „Desinformations-Doppelgänger“-Seiten, also Seiten, die versuchen, „zuverlässige Nachrichtenseiten“ mit ähnlichen Namen oder Formatierungen zu imitieren, zu sehr außer Kontrolle geraten und gestoppt werden müssen.

Da ICANN die höchste Autorität sowohl für Website-Domainnamen als auch für die DNS-Registrierung ist, wäre die Gruppe nach der neuen Vereinbarung in der Lage, ganze Websites zu sperren, von denen angenommen wird, dass sie irgendeine Art von „Desinformation“ verbreiten.

Aufrichtiger Weise muss jedoch gesagt werden, dass ICANN bereits während der „Corona-Pandemie“ etwas Ähnliches getan hat. Domain-Namen, die das Wort „Covid“ zusammen mit anderen verwandten Begriffen enthielten, wurden daraufhin untersucht, ob sie versuchten, solche Schlüsselwörter zu verwenden, um Phishing- oder Malware-Verbreitungsvorgänge zu verschleiern.

Vorstufe zu „Moderation“ während er „Pandemie“

Genauer gesagt ging es dabei noch nicht um die „Moderation“ von Inhalten im Zusammenhang mit COVID.

Stattdessen wird nun eine Art Moderationsformat vorgeschlagen, bei dem ICANN die Macht hätte, ganze Website-Domains zu sperren, die der Verbreitung von Desinformation für schuldig befunden würden. Das EU DisinfoLab möchte, dass ICANN ein System namens DNSTICR nutzt, um „echte offene und geschlossene (Desinformations-)Fälle“ zur Entfernung an Registrare zu melden. Die hierbei stellt sich jedoch die Frage, wer entscheidet, was ein „Offen-und-Close-Desinformationsfall“ eigentlich ist?

“Melder” und “Wahrheitsministerium”

Eine Möglichkeit besteht darin, dass Register oder Registrare, Medienverbänden den Status eines „vertrauenswürdigen Melders“ verleihen. Dies wäre jedoch ebenfalls willkürlich, da es keinen etablierten Rahmen für die Entscheidung gibt, wer den Status eines „vertrauenswürdigen Melders“ erhalten kann.

Im Grunde scheint alles darauf hinaus zu laufen, wovor George Orwell die Welt vor Jahrzehnten gewarnt hatte, ein Wahrheitsministerium, das sich über die ganze Welt erstreckt und alles regelt, was Menschen sagen und tun, in diesem Falle online.

