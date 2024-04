Belgien: Schwarzer vergewaltigt 69-Jährige bei Home-Invasion (Video)

Am 3. März 2024 wurde eine 69-jährige Frau in ihrem Haus in Sint-Niklaas bei Antwerpen angegriffen und vergewaltigt. Seiner Meinung nach soll er all dies auf Geheiß von Stimmen getan haben, die ihm die Tat befohlen hätten.

Nachdem ein Fremdergegen 21 Uhr an der Tür der Frau geklingelt hatte, und jene öffnete, packte der Schwarze sie und zerrte sie in die Mitte des Wohnzimmers. Während der “sehr aggressive Mann” einerseits das Opfer am ganzen Körper streichelte, schlug er ihr mehrmals ins Gesicht. Nachdem der Täter das verletzte Opfer zurückgelassen hatte, flüchtete er mit Geld und das Handy des Opfers in Richtung Polizeiwache.

Laut Ermittlungen durch Überwachungskameras soll er einen Zug vom Bahnhof Sint-Niklaas in Richtung Antwerpen bestiegen haben. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, mit schwarzer Hautfarbe sowie kurzen, schwarzen, lockigen Haaren.

