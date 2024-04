Klima-Heuchelei: TV-Flugzeug verpestet 6 Stunden Wiener Luft wegen Wien-Marathon

Der ganze Vorgang ist an Absurdität und Grüner Klima-Heuchelei nicht mehr zu überbieten:

So wunderten sich am Sonntag viele Wiener, weil ein Flugzeug stundenlang über ihrer links-grünen Öko- und Willkommensstadt kreiste. „Flightradar24“ hat die außergewöhnlich-umwelt- und klimaschädliche Flugbahn aufgezeichnet:

Die Maschine “Beech B200 Super King Air” (ASR144) war gestern um 7.36 Uhr vom 55km Luftlinie entfernten Flughafen Bratislava (BTS) nach Wien gestartet. Um dort sechs Stunden lang mit Flugkreisen die Luft zu verpesten.

Interessant aber auch: Keines der links-grünen Mainstream-Medien berichtete über den Klima-Skandal – außer „oe24“, welches von aufgescheuchten Lesereporten mittels Fotos vom blauen Himmel über Wien eingedeckt wurde.

Der Grund für die Klima-Killer-Aktion war aber nicht eine Geheimdienst-Operation oder ein misslungener Attentatsversuch a la Nine-Eleven auf die Stadt an der schönen, blauen Donau – sondern ein sehr banaler:

TV-Relais-Flieger

Der „Vienna City Marathon 2024“ „Oe24“ vermutet nämlich, dass das Flugzeug der Spezialfluggesellschaft “Aero Sotravia” als Relais-Station eingesetzt wurde: Und zwar einzig und alleine, um schöne TV-Bilder von den sich abstrampelnden Wohlstands-Gelangweilten Hobby-Sportlern zu liefern:

„Kamera-Teams schickten ihre Aufnahmen an den Flieger. Dieser leitete die Bilder an die Empfangsstationen am Boden oder an Satelliten weiter.“ (oe24)

Grüne Minister und Mainstream-Medien schweigen

Alles kein Problem: Weder für die links-grünen System-Medien, noch für die Grünen Regierungsmitglieder (Umwelt- und Klimaministerin Leonore Gewessler – zuständig auch für Mobilität -, Justizministerin Alama Zadic, Gesundheitsminister Johannes Rauch, Vizekanzler Werner Kogler) und den ansonsten in Klima-Dauer-Sorgenfalten gehüllten Grünen Bundepräsidenten Alexander van der Bellen. Welche den Klima-Killer-Wahnsinn einfach nach der alten Wiener Volksweisheit “ned amohl ignorieren”.

Business as usual

Lapidar schloss „oe24“:

„Um etwa 13.20 Uhr war ihr Einsatz wieder beendet und der Flieger landete wieder in Bratislava.“

Und das Gratisblatte “heute” fand die ganze Aktion nur mehr “komisch“.

Kein Wunder wohl: Fürchten beide Blätter doch um Regierungs-Inserate, ihne welche sie – wie alle anderen Mainstream-Blätter – schon längst das Schreiben und Drucken einstellen hätten müssen.

Zur Erinnerung (UME)

Baerbocks Schrott-Flugzeug lässt 2x 80 Tonnen Kerosin vor Not-Landung ab (Video)

Baerbock auf dem Öko-Canossa-Gang per Linienflug zurück nach Deutschland

Trotz gleichgeschalteter Zensur-Regierungs-Medien lässt sich das ganze Desaster deutsch-grüner “Umwelt”-Politik auch in Woke-Deutschland nicht mehr verheimlichen:

Insgesamt musste Baerbocks Regieungsflieger 160 Tonnen Kerosin in die Luft über dem Arabischen Meer ablassen. Das dürfte in dessen Tiefen die – von den Grünen so oft bejammerte – Korallen-Bleiche befeuern. Baerbock hat es – wie die Mainstream-Medien honorierend berichten – mit Gelassenheit quittuert.

Öko-Canossa-Rückwärts-Flug nach Hamburg und mit Staats-Karossen nach Berlin

Die geplante Weltreise der Ober-Öko-Außenministerin nach Australien, Neuseeland und Fidschi scheiterte schließlich mit Endtstation Abu Dhabi, wo Baerbock dreimal binnen 24 Stunden (not)landete!

Danach musste sie einen peinlichen Öko-Canossa-Gang zurück nach Deutschland antreten: 150 Kilometer fuhr sie weiter nach Dubai und nahm dann einen Linienflug nach Hamburg. Von hier stieg die Klima-Besorgte um in ihte Riesen-Staats-Karossen – nach Berlin… (NDR, Bild)

Baerbock werfen nun immer mehr Deutsche im Internet vor, dass deren eigener ökologischer Fußabdruck nie so schädlich sein wird wie jener der “grünen” Vorzeige-gestylten Außenministerin, egal wie lange sie noch leben und wie viel sie in ihrem Leben reisen werden.

