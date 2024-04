Links-Grünes Willkommens-Wien in Panik vor Familien-Zuzug

Vor einem Monat stellte sich eines der aggressivsten österreichischen Willkommensblätter, das „Profil“ eine bange Frage:

„Jetzt kommen die syrischen Kinder nach: Schafft Wien das noch?“

Denn acht Jahre nach dem Multikulti-Vereinigungs-Sommermärchen dämmern auch den unverbesserlichsten linken Gutmenschen Zweifel hoch:

„Tausende Syrer holen jetzt ihre Familien. Monatlich kommen Kinder und Jugendliche in der Größenordnung von 14 Schulklassen nach Wien. Gegen neue Schulcontainer wird protestiert. Auch Wohnraum fehlt.“ (Profil)

Gut-Menschen-Imperium vor dem Kollaps

Unendliches Wachstum treibt eben nicht nur ökologisch sondern nun auch das Gut-Menschen-Universum in den Kollaps:

Der Kollaps erfasst als erstes immer das schwächste Glied. In diesem Fall, die seit Jahrzehnten zum Spielball linker Sozial-Experimente verkommenen österreichischen Schulen: Diese nämlich…

…“wissen nicht mehr, wohin mit den Kindern, die großteils aus Syrien stammen, aber auch aus Afghanistan oder Somalia. Zwischen Jänner 2023 und Februar 2024 kamen mehr als 4000 Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter nach Wien. Monat für Monat kommen weitere 350 dazu – mit anhaltender Tendenz. In ganz Österreich sind es rund 500.“ (Profil)

Und dann kollabiert der Wohnungsmarkt

„Zum Schulengpass kommt die Wohnungsnot. Für eine Gemeindewohnung müssen Anwärter fünf Jahre in Wien gemeldet sein.“ (Profil)

Und dann folgen soziale Unruhen:

„Wir haben über Jahre ganz viele Probleme, auch viele soziale Probleme massiv abfedern können. Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir wirklich am absoluten Limit sind.“

– wie mittlerweile auch Thomas Krebs, Pflichtschul-Gewerkschafter sich eingestehen muss. (ORF)

Mittlerweile formiert sich erster Protest gegen die geplante Errichtung von Containerklassen. (Heute)

Links-Grüne suchen Schuldige

Die links-liberale Wiener Landesregierung zeigt auf die anderen Bundesländer: Welche ihre Flüchtlings-Aufnahmequoten nicht erfüllt hätten. Die aber wollen diese, wie etwa das Burgenland sogar reduzieren. Mit gutem Grund:

„Kaum ein anderer Staat ist so belastet wie Österreich“ (Krone)

„Hat doch das Land seit 2015 mit rund 400.000 Anträgen so viele wie 14 andere EU-Staaten zusammen und mit 190.000 Schutzgewährungen so viele wie 18 EU-Staaten. 2023 lag Österreich bei der Pro-Kopf-Belastung (651 Asylanträge pro 100.000 Einwohnern) an zweiter Stelle hinter dem Ankunftsland Zypern. (Krone)

„Stolz auf guten Ruf unter den Flüchtlingen“

Das war jedenfalls Österreichs oberster katholischer Geistlicher, Kardinal Schöneborn, noch Ende August 2015, als er während eines Gedenkgottesdienstes für die Opfer einer Flüchtlingstragödie meinte: Es sei zugleich…

…„aber auch keine Schande, wenn unser Land bei den Flüchtlingen einen besseren Ruf hat als andere. Einen guten Ruf in Humanität zu haben, dafür brauchen wir uns nicht zu schämen.“ (ORF)

Rot-grünes Wien: Spitzen-Vorbild der Flüchtlings-Alimentierung

Denn auch innerhalb Österreich zeigt sich gerade das links-grüne Wien besonders Flüchtlings-philanthrop: Indem es gerade wegen seiner Refuge-Sozialleistungen “ein Pull-Faktor” darstellt – wie ÖVP-Integrationsministerin Raab erst kürzlich verlautbarte. (Krone) Weswegen in Wien “Schutzberechtige auch 730 Euro mehr an Sozialhilfe” (Raab) bekommen.

Doch nicht nur das: Denn gerade Wien hat alles nur Erdenkliche getan, um als “Community in der Großstadt” ein attraktiver Faktor für die wild zusammen gewürfelten Multi-Kulti-Neuankömmlinge zu spielen – wie ÖVP-Familienministern Raab erst kürzlich festhielt. (Krone)

Grüner Koalitionspartner unverbesserlich

Allerdings: Jeder noch so vernünftige Vorstoß zur Lösung des Flüchtlingsproblems wird gerade vom grünen Koalitionspartner auf Bundesebene torpediert und von der ÖVP feige toleriert. Etwa die sog. Wohnsitzauflage, welches eine Binnen-Migration verhindern würde, wurde erst kürzlich vom Grünen Gutmenschen-Sozialminister Rauch (Grüne) abgelehnt.

ÖVP-Raab hingegen will nun endlich des Volkes Seele verstanden haben:

“Es versteht doch kein Mensch, dass drei Viertel der Syrer in Wien Sozialhilfe beziehen, wo doch im Westen Österreichs alle händeringend nach Arbeitskräften in der Gastronomie, Hotellerie, im Tourismus suchen.“ (Krone)

Hier ein Vergleich zwischen Österreich und seinen östlichen Nacbarn

Österreich zahlt 50 Euro/Monat für Flüchtlinge in öffentlichen Einrichtungen, dazu kostenlose Mahlzeiten oder fünf Euro am Tag für Essen. Menschen in privaten Unterkünften erhalten bis zu 120 Euro pro Person Mietkostenzuschuss -oder 240 Euro pro Familie pro Monat. Plus: 210 Euro für Essen und 100 Euro für jedes Kind, 150 Euro pro Jahr für Kleidung, 200 Euro im Jahr für Schulbedarf.

Wien zeigt sich besonders spendabel: Flüchtlinge in der Grundversorgung erhalten als Einzelperson 165.-EUR Miete bzw. als Familien 330.-EUR. Für die Verpflegung gibt es 260.-EUR für jeden Erwachsenen und 145.-EUR für jedes Kind – alles monatlich

Im migrationsabgeschotteten Ungarn erhalten Refuges erst nach vier Wochen 23 Euro in bar. Polen zahlt in Erstaufnahmeeinrichtungen Migranten 5 Euro für Hygieneartikel, 12 Euro Taschengeld und einmalig 33 Euro. In privaten Quartieren: 6 Euro pro Tag. In der Slowakei erhalten Flüchtlinge in Erstaufnahmelagern 40 Cent am Tag.(oe24)

Noch Fragen zum Pullfaktor?

Nichts geht mehr

Und somit dämmert “es mittlerweile auch der Wiener SPÖ, dass die Stadt ein Problem mit zu viel Migration hat.“ (Krone)

Und es gerade die rote-grüne Wiener Stadtregierung war, „die jahrzehntelang Anreize für den Zuzug in die Bundeshauptstadt gesetzt hat.“(Krone)

Die Fakten sind mehr als unangenehm:

“Während die ÖVP unsere Grenzen nicht schützt, sorgt der rote Bürgermeister mit üppigen Sozialleistungen dafür, dass Wien regelrecht ein Magnet für die illegalen Einwanderer ist, die sich in der Bundeshauptstadt in die soziale Hängematte legen können und kurz später dann auch noch die gesamte Familie nachgeliefert bekommen.“ (FPÖ-Sicherheitssprecher Amesbauer)

Ganz zu schweigen davon, dass…

…“viele Wiener Bezirke und manche Gegenden in anderen Großstädten bereits jetzt Hotspots für migrantische Gewalt sind.” (Amesbauer).

Einen Monat später stellt sich das links-grüne Willkommensblatt “Profil” bereits eine resignative rhetorische Frage und gibt die Antwort gleich mit:

“Familiennachzug: Muss Wien das alleine schaffen?“

Oder anders ausgerdückt:

