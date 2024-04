Baerbock – leidet sie an „neurologischer Störung“?

Ungezählte „Führungspersönlichkeiten“ weltweit sind sich, so traurig es sein mag, einig, dass Deutschlands Außenministerin wohl kein geeignetes Aushängeschild für unser Land ist.

Schier unaufhörlich steht die Grüne Annalena Baerbock im Kreuzfeuer von Großteils internationaler Kritik.

Pannen, Patzer, sprachliche Fehlleistungen

Zahllose geopolitische Pannen und Patzer ebenso wie wegen sprachlicher Fehlleistungen aber auch gravierende diplomatische Fauxpas pflastern ihren bisherigen Weg als Deutschlands „Chefdiplomatin“, wie auch Report 24 zu berichten wusste.

Allen voran Baerbocks sprachliche Fehlleistungen erreichen allmählich ein Ausmaß, dass man sich etwa als Sprachtherapeutin zunehmend um die neurologische Gesundheit der 43-Jährigen sorgen müsste.

Dazu brachte Report 24 einen diesbezüglichen Kommentar einer Sprachtherapeutin.

Reden von Annalena Baerbock sind ein Feuerwerk von phonematischen, semantischen und gemischten Paraphasien. So nennt man in der Patholinguistik die Fehler, die die grüne Ministerin produziert. Sprachtherapeuten erleben das tagtäglich in der Aphasie Therapie, also der Behandlung von neurologischen Sprachstörungen, wie sie etwa nach Schlaganfällen auftreten. Nicht erleben möchten sie das, wenn sie die Nachrichten verfolgen und die Vertreter ihres Landes dort sprechen hören!

Annalena Baerbocks Interview bei den Tagesthemen am Abend des 17. April sorgt in den sozialen Netzen weiterhin für Spott und Unverständnis. So bezeichnete sie den Angriff des Irans auf Israel wiederholt als „präsidenzlos“, kurios, wo die Außenministerin sich doch damit rühmt, dass sie „aus dem Völkerrecht“ komme. Spricht man dort heutzutage von „Präsidenzfällen“ statt Präzedenzfällen? Israel wiederum habe einen „Defensieg“ errungen. „Führende Kröpfe“ des Mullah-Regimes würden bereits sanktioniert werden. Aus Massenvernichtung wird „Maffenvernichtung“ und aus Israel „Itrael“, zumindest das korrigiert Baerbock selbst. Für Baerbock fand der Terrorangriff auf das World Trade Center demnach zudem am 9. September statt am 11. September 2001 statt.

„Schieflage“ bei neurologischen Prozessen

Vom „Speck der Hoffnung“ über die Verendung Europas bis hin zu „präsidenzlosen“ Angriffen. Wie kann es zu solchen „Fehlleistungen“ kommen? Die Begründung der Intelligenzminderung greift hier gemeinhin zu kurz, zumal es für das Produzieren korrekter sprachlicher Äußerungen wahrlich keinen überdurchschnittlich hohen IQ benötigt. Gleichzeitig kommt es natürlich auch bei intelligenten Menschen zu Versprechern, nur eben fraglos nicht in diesem Ausmaß.

Auch ein Aphasiker wird in Folge einer neurologischen Erkrankung nicht einfach „dumm“. Sein Wissen ist sehr wohl noch in seinem Gehirn gespeichert, er kann nur nicht mehr darauf zugreifen. Das trifft auch auf Worte zu. In der Theorie geht man daher davon aus, dass das Sprachsystem in unserem Gehirn in Form von Netzwerken gespeichert ist. Aus der Erforschung der Fehler, die sprachlich beeinträchtigte Menschen produzieren, lässt sich ableiten, dass beim Sprechen gewisse Aktivierungsprozesse von statten gehen, die im Normalfall zur Auswahl des richtigen Wortes führen.

Kommen diese Aktivierungsprozesse durcheinander, weil etwa bestimmte Hirnareale geschädigt wurden und Signale nicht mehr wie gewohnt weitergeleitet werden können, geschieht es, dass wir versehentlich mehr oder minder bedeutungsverwandte Worte aussprechen (dann hebt man etwa den Steuersatz auf „45 Euro“ statt 45 Prozent, weil man gedanklich beim Thema Geld ist), solche, die ähnlich wie unser Zielwort klingen („Maffenvernichtung“), oder wir vermischen beide Fehlertypen.

Es handelt sich dabei um ein existierendes Wort, es hat auch noch eine gewisse Ähnlichkeit zum Lautbild des Zielwortes, aber es ist in diesem Kontext schlicht unsinnig. So kann aus „Kobalt“ zum Beispiel „Kobold“ werden. Oder aber man produziert gleich Neologismen, erfindet also neue Wörter wie „präsidenzlos“. Es gibt Theorien, dass die falsche Aktivierung eines Wortes sich auch „einschleifen“ kann, also statt des korrekten Wortes auch zukünftig eher der Fehler produziert wird.

Ist es ein „Hirnschaden“ oder schlicht völlige Überforderung

Diese Fehlproduktionen sind nicht zwangsweise ein Anzeichen für neurologische Erkrankungen, auch wenn sie eben nach Hirnschädigungen häufig auftreten. Manch ein kleiner Schlaganfall wird vom Betroffenen gar nicht bemerkt, er spürt mitunter lediglich, dass er sich schlechter konzentrieren kann und dass die Wortfindung ihm Schwierigkeiten bereitet. Doch auch wenn wir schläfrig und unkonzentriert sind oder unter starkem Stress stehen, lassen unsere kognitiven Leistungen nach und die Prozesse in unserem Gehirn geraten oftmals durcheinander.

Nichts von alledem darf allerdings auf eine Außenministerin zutreffen, die einen Termin wahrnimmt, um dort eine geopolitische Lage darzulegen. Da Frau Baerbock kaum jedes Mal übermüdet sein kann, wenn ein Redebeitrag von ihr verlangt wird, besteht die wahrscheinlichste Erklärung außerhalb neurologischer Defizite letztendlich in massiver Überforderung und einem stark erhöhten Stresspegel.

Derartig unsouveräne Menschen haben allerdings ganz klar nichts in der Politik verloren und sollten sich tunlichst von der geopolitischen Bühne fernhalten, wo sie nicht nur dem Ansehen ihres Landes schaden, sondern vielmehr auch Konflikte befeuern könnten, die Nationen und ihre Bürger am Ende noch ins Unglück stürzen könnten.

„Parodie-Account wird für echt gehalten“

Dass die Postings von Baerbocks unliebsamen Parodie-Account auf X inzwischen allzu leicht für reale Tweets der Außenministerin gehalten werden, ist allerdings in höchstem Maße irritierend. Der Account treibt das Bundesaußenministerium mittlerweile zur Weißglut.

Es würde wohl kaum noch jemanden überraschen, wenn die grüne Außenministerin „derartige Böcke“ im nächsten Tagesthemen-Interview schießen würde. Hier nicht endlich gegenzusteuern und Konsequenzen zu ziehen fällt beinahe unter „grobe Fahrlässigkeit“. Fehlendes Fehler- und Störungsbewusstsein sind übrigens auch Anzeichen einer neurologischen, wie auch psychiatrischen Störung. Für Menschen aus dem medizinischen Bereich wird es daher immer mehr zur Zumutung, sich mit den verbalen Fehlleitungen und Verhaltensauffälligkeiten der deutschen „Politikerkaste“ auseinandersetzen zu müssen.