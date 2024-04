Massen-Schwulen-Outing in deutscher Bundesliga geplant

Obwohl, oder weil es offiziell zwar keine schwulen Fußballer in Deutschlands Männer-Profiligen gibt, könnte sich das aber bald ändern. Denn in der Bundesliga bahnt sich ein Schwulen-Massen-Coming-out an. Diese Revolution soll diversen Berichten zufolge von mehreren Bundesliga-Klubs finanziell unterstützt werden, etwa vom Champions-League-Halbfinalisten Dortmund oder Berlin und Freiburg

17. Mai. 2024

Unter Berufung auf deutsche Quellen berichtete die „Sport Bible“, dass am 17. Mai das große Coming-out stattfinden wird. Wobei sich dann schwule Spieler, Trainer, Schiedsrichter und andere Funktionäre des deutschen Profifußballs massenhaft outen sollen. Dies wäre beispiellos.

Marcus Urban federführend

Ins Leben gerufen wurde das von mehreren Bundesligavereinen unterstützte Großprojekt von Marcus Urban, dessen Organisation Verbindungen zu schwulen deutschen Spielern hat. Urban – selbst Ex-Fußballer (in den 1980er und 90er Jahren Mitglied des Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt), offenbarte 1994 zuerst seiner Familie seine Homosexualität und 2007 öffentlich.

“Der 17. Mai ist ein Angebot, eine Chance.“

– so Urban, dem zufolge es derzeit eine intensive Kommunikation mit Spielern gebe, die sich an der gemeinsamen Coming-out-Kampagne „Sports Free“ beteiligen möchten. Außerdem soll in den kommenden Wochen eine allgemeine Online-Outing-Plattform für alle entstehen. Neben Borussia Dortmund, welches das Halbfinale der Champions League erreichte, sollen auch Roland Sallai und Attila Szalais Klub Freiburg, die Mannschaft von András Schäfer, Union Berlin und weitere deutsche Vereine (St. Pauli, Stuttgart) das Projekt finanziell unterstützen.

Umstrittene Regenbogen-Kapitänsbinde

Bestrebungen in Deutschland sollen zudem die Fußballgemeinde für die Akzeptanz von Andersartigkeit sensibilisieren: Als schwules Zeichen ist so die Regebnbogenfarben-Kapitänsbinde bei mehreren Bundesligisten in erschienen. So bestand etwas bei der Katar-WM der deutsche Kapitän Manuel Neuer darauf, die Regenbogen-Armbinde “One Love” zu tragen – was dann aber die FIFA als politisches Statement verboten hatte. Dies führte zu einem Protest der deutschen Spieler vor ihrem ersten Gruppenspiel, indem sie sich den Mund zuhielten.

Hitzlspergers Coming-out ohne erhofften Durchbruch

Denn trotz Regenbogen-Aktivismus ist Homosexualität unter männlichen deutschen Fußballern in Deutschland immer noch ein Tabu. In diesem Kontext äußerte sich im Jahr 2010 auch der ehemalige Manager von Werder Bremen und Schalke, Rudi Assauer, kontrovers:

“Wenn ein Spieler zu mir käme und sagte, er sei schwul, würde ich ihm sagen, dass er Mut bewiesen hat. Aber ich würde ihm auch sagen, dass er sich etwas anderes suchen soll. Nur weil sie am Ende von ihren Mitspielern und den Zuschauern auf der Tribüne verspottet würden, müssen sie vor der Hexenjagd geschützt werden.“

Das Coming-out von Thomas Hitzlsperger kurz nach seiner Pensionierung im Januar 2014 wurde von vielen als Durchbruch erwartet. Bis heute ist er der bekannteste Fußballer, der offen zu seiner Homosexualität steht: Er bestritt 52 Länderspiele für Deutschland, gewann EM-Silbermedaillen und WM-Bronze, spielte für Vereine wie Aston Villa, West Ham United und Everton in der Premier League und wurde mit Stuttgart Meister in der Bundesliga. Aber dessen Outing bewirkte letztlich nicht viel, und es wurde auf höchster Ebene nicht in großem Umfang befolgt.

Dieses Versteckspiel in der Bundesliga soll nun aber am 17. Mai zu beendet werden.

