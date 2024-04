+ Ukraine verliert Hochburgen + Schlägerei unter “Familien” im Amtsgericht + Millionen EURO Steuergeld für Nahost + Ferrari ändert den Namen + Antifa-Anschlag + USA liefern weitreichende Raketen an Ukraine +



Mikrofon abgedreht: EU-Abgeordnete darf Impfstoff-Deal nicht anprangern

Skandal im EU-Parlament: Das Mikrofon der AfD-Abgeordneten Christine Anderson wurde von der Parlamentspräsidentin kurzerhand stummgeschaltet, als sie in einer Rede auf den Impfstoff-Deal der Kommissionspräsidentin mit dem Impfstoffhersteller Pfizer einging und Von der Leyen Korruption vorwarf.

Zudem lehnte das Parlament einen kurzfristigen Antrag innerhalb weniger Sekunden ab und vertagte sich danach in die Pause. Die AfD-Abgeordnete Christine Anderson hatte in einer Rede im EU-Parlament gewagt, offen Korruptionsvorwürfe gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Kontext der Beschaffung von Impfstoff zu erheben. Als sie ausführte, es sei „schlimm genug, dass die Kommissionspräsidentin korrupt ist. Ein Parlament aber, dass diese Korruption deckt, ist es ebenso“, schaltete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mit den Worten „das reicht, nicht weiter“ Andersons Mikrofon stumm. Weiterlesen auf report24.news

Eklat im EU-Parlament. Ich beantragte zur Aufklärung der Impfstoff-Deals zwischen EU-Kommission & Big Pharma eine kurzfristige Änderung der Tagesordnung. ⚠️ Als ich diese 3 Worte sage:

➡️ Von der Leyen

➡️ Pfizer

➡️ Korruption

🎤 schaltet die Parlamentspräsidentin sofort… pic.twitter.com/5uJtSWpkmr — Christine Anderson (@AndersonAfDMdEP) April 22, 2024

USA lieferten heimlich weitreichende ATACMS-Raketen an die Ukraine

Eine Version der ATACMS-Raketen mit deutlich größerer Reichweite ist erstmals von der Ukraine eingesetzt worden. Die Raketen mit bis zu 300 Kilometer Reichweite wurden heimlich von den USA geliefert und könnten das Kräfteverhältnis im Krieg gegen Russland beeinflussen.

Die Ukraine hat von den USA [1] weitreichende ATACMS-Raketen erhalten. Die Präzisionswaffen seien von der US-Regierung im Stillen genehmigt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Sie seien Teil eines von den USA im März bekannt gegebenen Notfall-Militärpakets für die Ukraine gewesen, dort aber nicht explizit aufgeführt worden, „um die operative Sicherheit der Ukraine auf deren Ersuchen hin aufrechtzuerhalten“. Weiterlesen auf welt.de

[1] Wir haben an dieser Stelle den Passus „…zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg …“ aus dem zitierten Text aus welt.de weggelassen, da wir die Auffassung vertreten, dass unsere Leser selbst beurteilen können, warum und wie dieser Krieg stattfindet. Wir lehnen betreutes Denken und systemkonformes volkspädagogisches „Erziehen“ in unserem online-Portal im Gegensatz zu den meisten Mainstreammedien grundsätzlich ab.

Kommt die US-Hilfe zu spät? Ukraine vor Verlust wichtiger Hochburgen

Auch wenn das milliardenschwere Hilfspaket jetzt auch von Biden genehmigt wurde, verliert die Ukraine täglich Boden. Auf welche Gebiete sich der Kampf forciert.

KIEW – Die Ukraine steht kurz davor, wichtige Hochburgen zu verlieren. Russland scheint die Angriffe, jetzt wo Hilfe aus dem Westen unterwegs ist, zu verstärken. Das Land unter Wladimir Putin berichtete zu Beginn dieser Woche über russische Fortschritte, schreibt das Magazin Newsweek. Das Institute for the Study of War (ISW) teilte ebenfalls am Montag mit, dass die russischen Streitkräfte kürzlich in das Grenzgebiet zwischen Donezk und Saporischschja vorgedrungen seien. Weiterlesen auf merkur.de

Massenschlägerei am Amtsgericht – Familien-Clans verletzen Hauptangeklagten

MÜNCHEN – Fäuste, Tritte, fliegende Papierkörbe und Sitze: Turbulente Szenen am Amtsgericht in München! Zwei „Großfamilien“ gingen am Dienstag im Wartesaal plötzlich aufeinander los, verletzten eine Person schwer.

Beide Familien waren eigentlich aus einem anderen Grund geladen: Der Hauptangeklagte (65) soll vor rund zweieinhalb Jahren seinen Ex-Schwiegersohn mit einer Rasierklinge im Gesicht und am Hals verletzt haben. Er bekam dafür ein Jahr und drei Monate auf Bewährung und muss 3000 Euro an das Opfer zahlen – doch nach dem Urteil eskalierte die Situation … Weiterlesen auf bild.de

Frankreich: „Für Palästina“ – Mann vergewaltigt jüdische Frau

Horror-Tat in Frankreich: Eine jüdische Frau wird in einer Wohnung festgehalten und vergewaltigt, ihre Familie bedroht. Es gibt offenbar einen Zusammenhang zum Krieg gegen Israel.

In Gennevilliers hat ein 32jähriger Mann eine 26jährige Jüdin in einer Wohnung festgehalten und vergewaltigt, um sich für „Palästina zu rächen“. Die Polizei befreite die Frau am Sonntag, der Tatverdächtige wurde dabei verhaftet, wie die französische Zeitung Le Figaro berichtet. […] Die Staatsanwaltschaft forderte, den Tatverdächtigen unter gerichtliche Aufsicht zu stellen. Er soll sich der Frau nicht nähern dürfen. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

SPD-Entwicklungsministerin Schulze will gegen Arbeitslosigkeit in Nahost vorgehen

25 Millionen Euro Steuergeld für Palästinenser: Schulze hat in einer jüngsten Initiative mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa vereinbart, 25.000 neue Arbeitsplätze in den palästinensischen Gebieten zu schaffen.

Hierfür werden allein in diesem Jahr 25 Millionen Euro vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereitgestellt – weitere Förderungen sollen folgen. Aus der Umverteilung von deutschem Steuergeld an Menschen in den palästinensischen Gebieten erhofft sich die Ministerin Stabilität im Nahen Osten. Weiterlesen auf nius.de

Berlin: „Antifa“-Anschlag auf AfD-Tagungsstätte

Auf die bekannte Gaststätte „Mittelpunkt der Erde“ am östlichen Berliner Stadtrand ist Anfang dieser Woche ein weiterer, diesmal besonders skrupelloser „Antifa“-Anschlag verübt worden.

In der Gaststätte hatten Redner wie Alice Weidel, Björn Höcke und Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik gesprochen. Früher kam es bereits mehrfach zu Farbschmierereien am Haus. Jetzt wurde eine Überwachungskamera mit roter Farbe besprüht, eine große Fensterscheibe eingeworfen und durch eine zerstörte kleine Fensterscheibe in der Eingangstür ein Brandsatz ins Gebäude geworfen, der aber – Gott sei Dank – nicht zündete. Weiterlesen auf pi-news.net

Formel-1-Paukenschlag: Ferrari ändert den Namen!

Zeitenwende in der Formel 1: Die Scuderia Ferrari hat mitten in der laufenden Saison eine bahnbrechend-historische Partnerschaft finalisiert und dabei auch den Namen geändert!

Für rund 100 Millionen Euro, die über mehrere Jahre fließen sollen, darf sich der US-Technikgigant HP ab sofort als Edel-Partner und Namenssponsor der Italiener sehen. Offiziell heißt das Team, für das in der Formel-1-Weltmeisterschaft aktuell Charles Leclerc und Carlos Sainz starten, damit: „Scuderia Ferrari HP“.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership. We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024

