Niedersachsen: Koran & Gottesstaat haben bei Moslem-Schüler Vorrang

Wenn das nicht das Herz jedes fortschrittlichen und woken Linken höher schlagen lässt! | Bild: shutterstock

Es ist eine klare Botschaft: Es zeigt zeigt sich, dass in Parallelgesellschaften, falsch verstandene Toleranz und mangelnde Integration Hand in Hand gehen. Denn eine Studie aus Niedersachen zeigt, in welche Richtung sich das Land durch die massenhafte Einwanderung aus islamischen Ländern entwickelt.

Denn für viele der befragten Schüler sind der Islam und der Koran wichtiger als deutsche Gesetze. Und auch einen Gottesstaat halten viele für besser.