Laut „Guardian“ spielten sich Mittwoch im EU-Parlament erstaunliche Szenen ab:

Der slowakische EU-Abgeordnete Miroslav Radačovský hielt gerade eine Rede zu einem von allen -zumindest in Sonntagsreden sehr strapazierten Thema, nämlich Frieden. Dann griff er plötzlich in seine Tasche, nahm das Friedenssymbol schlechthin, eine Taube, heraus und ließ sie in den Plenarsaal frei flattern.

Mit dieser Geste wünschte er den Russen und Ukrainern, und der ganzen Welt Frieden.

“Ich möchte diese Taube als Symbol des Friedens freilassen. Als Symbol für das Bedürfnis Europas nach Frieden. Möge diese Taube uns alle vereinen!“

Freilich schätzen nicht alle EU-Abgeordnete diese Aktion:

Eine französische Grünen-EU-Abgeordnete, Caroline Roose, bemängelte Tierschutz-Interessen, wonach es inakzeptabel wäre, in lebendes Tier als Objekt für den Frieden zu benutzen.

Über der Missbrauch und die Verschwendung junger Menschen und der Gesundheit für US-Kriegsinteressen sprach keiner der vielen linken Gun-Menschen.

“Kannst du das Tier überhaupt wieder einfangen?”

– fragten andere, während die Taube durch die EU-Kammer flatterte.

Und der obrigkeitshörige Parlaments-Vizepräsident drohte insgeheim, er werde dieses ungehörige Ereignis dem Ober-Präsidenten mitteilen – als of er keinen Internetzugang zu Hause hätte.

“Wir hoffen, dass das Tier nicht zu Schaden kommt.”

– so dessen Statement.

Immerhin hatten die Kriegs-Treiber damit ihr Ziel erreicht: Denn von Frieden war keine Rede mehr.

