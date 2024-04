Vom qualvollen Sterben nach mRNA-Injektionen

Bild: shutterstock

“Ich wusste nicht, dass ein Mensch so schnell und auf so schreckliche Weise sterben kann, bevor die mRNA-Injektionen auf den Markt kamen… Die Patienten hatten tagelang Krampfanfälle, die durch keine Medikamente gestoppt werden konnten, und schließlich wurden sie von ihrem Leiden erlöst…”

Eine medizinische Kodiererin des Krankenhauses, die für dieses Interview nur „Zoe” genannt wird, beschreibt für Children’s Health Defense (CHD) die Schrecken, die sie nach der Einführung der COVID-Injektionen erlebte.

Zu den unvorstellbaren und tödlichen Krankheiten gehörten Dinge wie Enzephalitis, Gangrän der Wirbelsäule, Blutgerinnsel, Schlaganfälle und das Versagen mehrerer Organe.

“Ich wusste nicht, dass ein Mensch so schnell und auf so schreckliche Weise sterben kann, bevor sie die mRNA-Injektionen auf den Markt brachten… Es war verrückt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Im schlimmsten Fall nannten sie es Sepsis, aber es war ein sofortiges Multiorganversagen. Innerhalb weniger Stunden starben die Patienten an Leber-, Lungen- und Nierenversagen… alles auf einmal…” so Zoe gegenüber CHD.

Sie fügt hinzu, dass “einige der Aufzeichnungen… [von der] Notbesatzung, die sie [die Injektionsopfer] gefunden hat, zeigen, dass ihr Körper versucht hat, alles abzustoßen, und [in] einigen dieser Fälle war die Familie 30 Minuten vorher da, und dann waren sie innerhalb einer Stunde tot.” Zoe merkt an, dass “Patienten mit Krampfanfällen eingeliefert wurden, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte”, und dass das Krankenhauspersonal “einige von ihnen nicht unter Kontrolle bringen konnte”.

“Die Gerinnsel waren unvorstellbar”, bemerkt die Kodiererin. “Solche Gerinnsel habe ich noch nie gesehen – selbst die interventionellen Radiologen, die mit … Geräten arbeiten, mit denen sie Herzeingriffe vornehmen und Stents [ein Stent ist ein Röhrchen, das in der Regel aus einer Metalllegierung oder einem Polymer besteht] in die Halsschlagader einsetzen können (wenn ein Schlaganfall zum Gehirn führt), haben normalerweise selten mehr als einen Stent eingesetzt, und sie dokumentierten … mehrere Stellen auf einmal. Es gab Fälle von Herzinfarkten, bei denen eine riesige Menge an Stents benötigt wurde, die vorher nicht nötig waren.”

Zoe fährt fort:

“Es gab Leute, die in ihren 20ern wandern waren, die völlig gesund waren, die Marathons gelaufen waren und denen plötzlich ein Bein amputiert werden musste, weil sie ein massives Blutgerinnsel hatten, das von der Hüfte bis hinunter zum Bein reichte, und das nicht mehr zu retten war. […] Es gab einige Fälle von Wirbelsäulengangrän über Nacht, die ich noch nie gesehen hatte”, fügt sie hinzu. “Und wissen Sie, man kann die Wirbelsäule nicht amputieren, wenn sie gangränös wird.“

„Normalerweise schneidet man absterbendes Gewebe heraus, um eine weitere Infektion zu verhindern, aber sie wussten nicht, was sie tun sollten. Das Einzige, was sie tun konnten, war… diesen Teil der Wirbelsäule durch ein Implantat zu ersetzen, das war das Beste, was sie tun konnten… Es war wirklich heftig.”

Was die Reaktionen der Ärzte auf diese Schrecken angeht, sagt Zoe: “Sie waren verwirrt, sie konnten die Zusammenhänge nicht erkennen.” Sie fügt jedoch hinzu:

“Da wir wussten, was die möglichen Symptome einer Impfstoffverletzung sein könnten, hatten wir zu 100 % all die Dinge, die ich gerade beschrieben habe.“

Trotz dieses Wissens “würden die Ärzte [den Patienten] das nie sagen. Sie würden nur sagen: ‘Es ist ein Schlaganfall. Es ist ein Herzinfarkt. Es ist ein Blutgerinnsel.’ Und dann würden sie nie eine Verbindung zwischen den beiden herstellen.”

Quelle: CHD.tv