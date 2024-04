Golgatha-Deutschland – Failed State – “Geschützte Gesellschaft” Ungarn

Von unserem Ungarn-Korrespondenten Elmar Forster

Macht euch alle nichts mehr vor: Ihr im Westen, und vor allem nicht in der links-grünen Post-Merkel-Willkommens-Dystopie. Denn dieses “beste Deutschland aller Zeiten” (euer linker Bundespräsident Steinmeier) ist in vielen Bereichen bereits seit Jahren zu einem failed state geworden, d.h. zu einem Staat, der seine grundlegenden gesellschaftlichen Funktionen wie Sicherheit seiner Bürger, Gewaltenteilung oder Gleichheit vor dem Gesetz, nicht mehr erfüllen kann – oder aus ideologischen Gründen – nicht mehr will.

Golgatha-Deutschland

“Schlachtfeld Fahrgastraum”

Nun ist eine weiterer eklatanter Fall bekannt geworden:

„Der Betriebsrat der Süd-Thüringen-Bahn (STB) schlägt angesichts vermehrter Attacken auf Bahnmitarbeiter Alarm.“ (BILD)

Und BILD liefert die Antwort gleich mit:

„Das Zugabteil als Zone der Angst? Für Beschäftigte der STB ist das offenbar bittere Realität.”

Der Betriebsrat des Bahnunternehmens hat nun in einem „Brandbrief“ die katastrophale Sicherheitslage auf der Strecke Erfurt–Arnstadt–Suhl-Meiningen angeprangert: Und er spricht diesbezüglich offen von einem „Schlachtfeld Fahrgastraum“…

Dabei sind es nicht einmal mehr die wahnsinnigen Schilderungen des Zug-Alltags…: Dass nämlich..

…„Kontrolleure und Lokführer vor allem auf Fahrten in den Abend- und Nachtstunden täglich bedroht oder angegriffen würden“.

Und zwar mittels…

…”Beleidigungen, Spuck-Attacken, sexistischen Bedrohungen v.a. weiblicher Mitarbeiterinnen… Auch vor Schlägen und Tritten würden kriminelle Fahrgäste nicht zurückschrecken.“ (BILD)

Dabei kommt es dann zu geradezu absurden Ereignissen: Dass „inzwischen Mitarbeiter wiederholt an Bahnhöfen über die Gleise flüchten, um nicht Opfer körperlicher Gewalt zu werden.“ (Bild)

Zug der Süd-Thüringen-Bahn im Bahnhof Suhl

Evolutionärer Backslash: Männer als Beschützer

Und: Es kommt somit wieder zu einem interessanten Revival der ur-alten männlichen Verteidiger-Rolle:

„Ehemänner begleiten ihre Frauen privat im Dienst begleiten, um sie im Notfall zu beschützen.“

Besser lässt sich das Scheitern dieser links-grünen Woke-Diktatur nicht mehr demonstrieren.

Medien-Zensur gegenüber Multi-Kulti-Tätern

Der wirkliche Skandal aber bleibt nach wie vor: Dass sogar BILD nur zögerlich die brutale Post-Willkommens-Schläger-Realität zu benennen wagt und aus der Schlagezeile weg-framt. In anderen Mainstream-Medien wird sie einfach tot-zensiert.

„Brisant: …Bei den Tätern“ soll es sich „überwiegend um Migranten und Bewohner des Flüchtlingsheims in Suhl (Thüringen) handeln!“

Bundespolizei beschwichtigt

Skandalös freilich – wie immer – die offiziell angeordnete Beschwichtigungs-Rhetorik durch die, Innenminister Faeser unterstellte, Bundespolizei:

„Die Umstände werden teils emotionalisiert.“

– so Polizeisprecher Karsten Täschner. Im Umkehrschluss heißt das: Regts euch nicht auf wegen der paare Multikulti-Pöbeleien! Alles sei nämlich nur mit dem „vermehrten Fahrgastaufkommen aufgrund des Deutschlandtickets ursächlich.“

Aha: Dann müsste man doch wohl wieder die größte Errungenschaft grüner Verkehrspolitik wieder rückgängig machen.

Totalitär gelenkte Medien-Zensur: “70 Prozent der Vorfälle werden verschwiegen“

Wie etwa Thomas Filip, Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), weiß:

“Die Südthüringer Strecke ist als Brennpunkt kein Einzelfall.“

Eine Mitarbeiterumfrage zeigt erneut, dass der Staat die Schwachen, in diesem Fall Vertreter des deutschen Staates, alleine lässt gegen Multi-Kulti-Kriminelle. Mittlerweile geht die von links-grüner Gesinnungs-Dogmen ausgehende Repression bereits bis zur Selbst-Zensur:

„Um zur Deeskalation beizutragen, werden etwa 70 Prozent der Vorfälle gar nicht mehr gemeldet.“

so Filip.

Appeasement-Politik eskaliert in zu Krieg

Das so geschichts-versessene Woke-Deutschland müsste sich aber nur vor Augen halten, wohin die Chamberlain’sche Appeasement-Politik gegenüber Hitler geführt hat: Mitten hinein in den Zeiten Weltkrieg.

Die traurige Bilanz von nur 30 Prozent gemeldeten, vorwiegend Multi-Kulti-Atacken gegen Menschen:

„2022 waren das allein 3138 Angriffe auf DB-Mitarbeiter deutschlandweit – 21 Prozent mehr als noch 2021.“ (Bild)

Alterative: Exmigration nach Ungarn?

Jedenfalls hat in den letzten Jahren eine Deutschlandflucht nach Ungarn stattgefunden. Kein Wunder: Denn hier können Sie noch erleben: Einen Sommer wie damals”. In einer “geschützten” statt eier Soros-dytopischen “Open society”.

Die Frage…

…”warum wir (die Ungarn) die Kräfte der Normalität global bündeln und gemeinsam handeln, müssen2:::

…ist klar.

“Denn die Kräfte der Abnormalität wirken auch global gegen uns!

Die Kräfte der Abnormalität wollen die Vereinigten Staaten destabilisieren, sie wollen alle europäischen Nationalstaaten und auch den Nationalstaat Israel destabilisieren. Die Kräfte der Abnormalität wollen das amerikanische, europäische und israelische Volk demoralisieren und entmenschlichen.

Warum tun sie das?

Weil sie das Gefühl haben, dass sie genug Macht haben, um eine neue Weltordnung zu schaffen, die nicht auf dem öffentlichen Interesse, sondern auf privaten Interessen beruht, genauer gesagt auf ihren privaten Interessen.

Sie wollen eine Weltordnung, deren Gestalter nicht mehr öffentliche Mächte sind, die den öffentlichen Willen verkörpern und demokratisch legitimiert sind, also Nationalstaaten, sondern Eigentümer transnationaler privater Mächte.

Wir, die Kräfte der westlichen Normalität, von Israel über Europa bis zu den Vereinigten Staaten, wollen eine solche Weltordnung nicht!” – so der ungarische Politiker Köber Laszlo, Fidesz-Gründungsmitglied, ungar. Parlamentspräsident.

The Best-Of Multikulti-Failed-State

