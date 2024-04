Überraschende Trendumkehr: Deutschlands Jugend rückt nach rechts

Sie ist vor allem sehr unzufrieden mit Migration und der Lage in der Wirtschaft.

“Jugend in Deutschland”-Umfrage

Eine der renommiertesten Jugendbefragungen Deutschlands, „Jugend in Deutschland 2024“, sorgt mit einer überraschenden politischen Trendumkehr für Aufsehen: Junge Menschen im Land sind unzufriedener denn je – und sie waren noch nie so rechts – wie „Die Welt“ berichtet.

An der Umfrage nahmen 2.042 junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren teil. Diese wird seit 2020 durchgeführt, so dass man mehrere Jahre vergleichen kann.

Größte Sorgen: Kriege, Wirtschaft, Migration

Junge Menschen machen sich zunehmend große Sorgen um Kriege, wirtschaftliche Probleme – und auch Migration .

„Sie sind frustriert über die vielen ungelösten sozialen Probleme und haben wachsende Zweifel an ihren Chancen, den Wohlstand zu erhalten.“

Zwar bewerten die Jugendlichen ihre eigene finanzielle, gesundheitliche, psychische und berufliche Situation immer noch positiv, trotzdem aber deutlich schlechter als im (vor-)letzten Jahr.

Was aber negativ hervorsticht: Die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt des Landes werden negativ bewertet. Und die Jugendlichen rechnen auch in den kommenden Jahren mit einer Verschlechterung in diesen Bereichen.

“Die Aussicht auf ein gutes Leben schwindet.”

– so Simon Schnetzer, einer der Studienautoren .

Inflation, Kriege, Wohnraum, Klimawandle, Wirtschaftskrise, Migration, Altersarmut

Am meisten beunruhigt die Inflation mit 65 Prozent beunruhigt, die Kriege in der Ukraine und in Israel (60 Prozent) sowie der teure und knapper Wohnraum (54 Prozent).

Unter 50 Prozent werden Klimawandel, die soziale Spaltung (jeweils 49 Prozent) sowie die Wirtschaftskrise (48 Prozent) negativ bewertet. Ebenso viele fürchten sich vor Altersarmut.

Angst vor Migranten verdoppelt

Eine echte Trendwende ist aber bei der Einschätzung zur Migration zu erkennen: Der Anteil derjenigen, die Angst vor Migranten haben, ist stark gestiegen – von 22 Prozent im vergangenen auf 41 Prozent in diesem Jahr:

“Es scheint eine wachsende Besorgnis darüber zu geben, dass zu viele Flüchtlinge ins Land kommen, mit der Gefahr von Wohnungsknappheit, sozialer Spaltung und finanziell angespannten Sozialsystemen.”

Langfristige Trendumkehr bezüglich Parteipräferenzen zeichnet sich ab

Denn plötzlich ist die beleibteste Parte unter den jungen Menschen die „Alternative für Deutschland“ (AfD) – mit 22 Prozent Zustimmung nun fast doppelt so hoch wie 2023 (12 Prozent). 2022 waren es nur 9 Prozent.

Auch die Zustimmung zur CDU ist gewachsen (von 16 Prozent auf 20 Prozent). Somit aber unterstützen 42 Prozent das rechte Lager.

Die Zustimmung zu den Grünen ist von 27 Prozent im Jahr 2022 auf 18 Prozent in diesem Jahr gesunken. Derselbe Trend betrifft auch wobei die SPD (von 16 Prozent auf 12 Prozent) und FDP (von 14 auf 8 Prozent). Die Linkspartei fiel von 10 auf 7 Prozent, die neue Partei von Sahra Wagenknecht, steht bei 5 Prozent.

Somit also stieg die Zustimmung zu Parteien mit konservativen und migrationskritischen Positionen stark.

„Wir können von einem deutlichen Rechtsruck in der Jugendgesellschaft sprechen.”

– so ein weiterer Co-Autor, Klaus Hurrelmann, welches mit der starken Medien-Präsenz von AfD auf TikTok und Instagram begründet wird.

Israel-Kritik gestiegen

Besonders pikant: Nur mehr 26 Prozent sehen für Deutschland eine historische Verantwortung gegenüber Israel und seinen Juden, 36 Prozent widersprechen dieser Aussage ausdrücklich – und ein Viertel gibt sich unentschieden.

Diese Zusammenfassung erschien zuerst auf Mandiner, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation

________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com