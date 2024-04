O “niezdolności do winy” przestępców azylowych

Bild: Facebook

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że przestępcy azylowi w Niemczech i Austrii są często uważani za niezdolnych do winy. Chcemy wyjaśnić fakt, że pewien rodzaj przestępców jest klasyfikowany jako “niezdolny do winy” na podstawie dalszych przykładów. Wynika z tego jasno:

Zakres, w dużej mierze sądowych, decyzji rozciąga się tutaj od traumy wojennej, przez traumę związaną z ucieczką, po ogólne zaburzenia psychiczne. Można wręcz odnieść wrażenie, że te tak zwane zaburzenia psychiczne obejmują całe grupy etniczne imigrantów.

“Najpoważniejsi przestępcy są niezdolni do winy”

Jak donosi nius, pozornie niekończąca się lista takich przykładów pozostawia praworządnego obywatela drżącego i niezrozumiałego.

Na przykład Erytrejczyk, który w 2019 r. popchnął 8-latka przed pociągiem na dworcu głównym we Frankfurcie, został uznany za niewinnego. Somalijczyk z Oggersheim, który w 2022 r. zadźgał na śmierć dwóch malarzy, został uznany za niewinnego. Afgańczyk, który zgwałcił kobietę na ulicy w Lipsku, również został uznany za niewinnego. Somalijski więzień psychiatryczny z Wiesloch, który zasztyletował kobietę na wolności, również nie został uznany za winnego. Afgańczyk, który zabił mężczyznę w Vorarlbergu w Austrii, jest oczywiście niewinny. Irakijczyk, który prowadził samochód na autostradzie A100, jest niewinny. Napastnik z Würzburga, który zadźgał trzy kobiety na śmierć w 2021 r., oczywiście niewinny. Afgańczyk, który poderżnął gardło kobiecie w Berlinie, zamieniając ją w przypadek pielęgniarski, również nie jest winny. Syryjczyk, który zadźgał czteroletnią dziewczynkę w Wangen, jak mogłoby być inaczej?

Listę można by ciągnąć w nieskończoność, ale można zauważyć, że jeden schemat wydaje się zawsze taki sam. Osoby ubiegające się o azyl, które dopuszczają się najpoważniejszych aktów przemocy w tym kraju, są, co zadziwiające, zawsze “niezdolne do stawienia się przed sądem”.

Przyjęcia na oddziały psychiatryczne są niezrozumiałe

Te “wyroki”, którym często towarzyszy hospitalizacja na oddziale psychiatrycznym, są dla wielu ludzi niezrozumiałe. Sprawiają, że najbardziej przerażające czyny, które kosztują ludzkie życie lub “naznaczają” je na zawsze, wydają się drobnymi przestępstwami popełnionymi przez pozornie zaburzonych psychicznie, za które nie ma już żadnych “sprawiedliwych” kar.

Sześć lat temu, w 2018 r., liderka AfD Alice Weidel napisała, że “Kameruńczyk (25 lat), który brutalnie zaatakował emerytkę (73 lata) w grudniu ubiegłego roku, poważnie ją raniąc, skacząc z siłą na jej głowę i szyję, jest rzekomo ‘niezdolny do winy’!”. Post został oznaczony jako “niewiarygodny”. Moja koleżanka Zara Riffler również argumentowała w odniesieniu do aktu przemocy w Wangen: “Przestańcie kategoryzować islamistów jako ‘chorych psychicznie’ i ‘niezdolnych do winy’!”.

Znaczenie terminu “niezdolny do winy”

Termin “niepoczytalność” opiera się na § 20 niemieckiego kodeksu karnego. Zgodnie z nim “każdy, kto nie jest w stanie rozpoznać bezprawności czynu i działać zgodnie z nim z powodu patologicznego zaburzenia psychicznego, głębokiego zaburzenia świadomości, upośledzenia umysłowego lub innej poważnej anomalii umysłowej w momencie popełnienia przestępstwa, jest niezdolny do winy”. Paragraf ten jest również stosowany wobec niemieckich przestępców, choć znacznie rzadziej. Ogólnie rzecz biorąc, ma on zastosowanie tylko do 0,1% poważnych przestępstw z użyciem przemocy, ale co ciekawe, jest szczególnie powszechny w głośnych sprawach związanych z migracją.

“Jeśli ustalono, że sprawca nie jest winny, reakcja państwa nie może być normalną karą”, wyjaśniła prawniczka Katrin Gierhake z Katedry Prawa Karnego, Prawa Postępowania Karnego, Międzynarodowego Prawa Karnego i Filozofii Prawa na Uniwersytecie w Ratyzbonie dla Bayerischer Rundfunk.

Jak dochodzi do orzeczenia “niezdolny do winy”?

Ocena “niezdolności” jest zwykle dokonywana przez psychiatrów sądowych. Ich oceny opierają się na raportach ekspertów i protokołach przesłuchań, a funkcjonariusze policji nierzadko uczestniczą w tym “procesie”. Wszyscy są jednomyślni w swoich raportach; w niektórych przypadkach mężczyźni siedzący przed tobą, którzy później zostali uznani za “niewinnych”, ledwo reagują lub po prostu bełkoczą. Niektórzy z nich są analfabetami, a ich znajomość niemieckiego jest niewystarczająca. Inni słyszą głosy. Każdy, kto kiedykolwiek doświadczył tej psychologicznej konstytucji, mówi policjant Niusowi, który nie chce być nazwany, wie, że za tymi ocenami nie stoi “spisek”, ale że są to w rzeczywistości “zdezorientowani ludzie”.

Z drugiej strony warto przyjrzeć się pochodzeniu “bezwinnych” sprawców. Raz po raz są to Somalijczycy, Irakijczycy, Syryjczycy, Afgańczycy czy Erytrejczycy. Warto również zauważyć, że często są to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat. Innymi słowy, młodzi migranci z najbardziej dysfunkcyjnych społeczeństw na świecie. Na przykład w Somalii dwie trzecie męskiej populacji jest uzależnionych od amfetaminy khat. Doświadczenia te często można powiązać z islamizmem lub fanatyzmem religijnym.

Ofiary w żałobie rozczarowane i wściekłe

Jednak takie diagnozy i wynikające z nich wyroki stanowią ogromny problem dla wymiaru sprawiedliwości, a także dla naszego społeczeństwa, ponieważ praktycznie zastępują główne funkcje wymiaru sprawiedliwości, a mianowicie wyrównanie winy, zadośćuczynienie i zapobieganie. W wielu przypadkach ocaleni i poszkodowani mają poczucie, że wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie osiągnąć “wyrównania sprawiedliwości”. W każdym razie, niezliczona liczba naśladowców przestępców nie jest powstrzymywana przez hospitalizację w zakładach zamkniętych.

Te diagnozy i późniejsze wyroki są problematyczne także z innego powodu. Często oznaczają one dziesięciolecia lub dożywotnią detencję na oddziałach psychiatrycznych i w zakładach zamkniętych. Powoduje to ogromne koszty, jak wiemy na przykład z badań przeprowadzonych w Holandii, i zazwyczaj nie kończy się resocjalizacją i integracją społeczną. Nie jest też jasne, dlaczego niemieccy psychiatrzy mieliby teraz zajmować się uzależnionymi od khatu mężczyznami z maczetami z Mogadiszu czy Asmary. Sprawcy pozostają “tykającymi bombami zegarowymi”, a psychiatrzy zazwyczaj nie są przeszkoleni w takich przypadkach.

Deutschland nicht vorbereitet auf derartige Täter-Profile

Das deutsche Justizsystem ist für solche Männer und derartige Taten generell gar nicht vorbereitet. Opfern, Ärzten oder Beamten wird ein Bärendienst erwiesen, der oftmals die jahrzehntelange Betreuung von Männern nach sich zieht, die jedoch gar kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. In Wahrheit ist unsere Rechtsprechung für eine ganz andere Gesellschaft ausgelegt.

Das Problem ist simpel eine überhand nehmende Migration, dass solche Männer überhaupt hier sind und trotz der begangenen Taten hier bleiben dürfen. Die Behörden der Bundesrepublik wissen schlichtweg nicht, welche Personen da ins Land strömen und welche massiven Gefahren für die eigene Bevölkerung mit dieser Einwanderung einhergehen. Gäbe es diese verfehlte Migrationspolitik nicht, müsste man nicht im Wochentakt über „Schuldunfähigkeit“ debattieren. Es krankt somit klar am „dahinterliegenden System“.

Der Fokus muss also klar auf diplomatischen und finanziellen Mittel liegen, um jene Männer schon vor Begehung derartiger Taten abschieben zu können, dies muss zweifelsfrei im ureigensten Interesse jeder Bundesregierung liegen, die ihre Bevölkerung tatsächlich zu schützen bereit ist.

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494