EU verbietet Barzahlung über 10.000 Euro

Na, haben Sie Lust, für George Soros zu sterben? Der von diesem „Philanthropen“ gegründete, globalistische Thinktank CFR (Council on Foreign Relations) fordert den Kriegseintritt Europas. Die Söhne der Europäer sollen sinnlos am Schlachtfeld für die Interessen des Herrn Soros sterben, der in der Ukraine 500 Milliarden US-Dollar verlieren wird. Um Russlands Vormarsch aufzuhalten, braucht Kiew mehr Truppen vor Ort.

Man darf nicht vergessen, im Europa-Ableger ECFR war unter anderem der ehemalige ÖVP-Superstar Sebastian Kurz organisiert. Der Publizist Thomas Röper wies am 26. April im Anti-Spiegel auf einen Artikel in „Foreign Affairs“ hin. Dies ist das offizielle Medium des CFR. Europa – aber nicht die NATO – sollte Truppen in die Ukraine schicken. […] Globalistische Heuschrecken haben die Ukraine nach dem CIA-finanzierten Putsch von 2014 übernommen und bluten das Land aus. Nahezu jede korrupte, aber auch gefährliche Industrie hat Ableger in der Ukraine, wo der Staat bei jeder Schweinerei brav weggesehen hat, wenn man ihn nur genug schmierte. Auch die Biden-Familie ist persönlich in solche Deals involviert. Weiterlesen auf report24.news

Multimillionär plant Telefonzellen-Revolution – 5.000 bereits erworben

Jamal Al-Wazzan gehört zu den bekanntesten Playern in der Wiener Immobilienszene. Sein neues Projekt: Telefonzellen wieder neues Leben einhauchen. 5000 hat er sich bundesweit gesichert, für den Umbau der ersten fünfzig hat er schon positive Signale der Stadt Wien.

Bisher kannte man nur die von Telefonzellen zu Büchereien umgestalteten Boxen in Wiener Parks. Bürgermeister Michael Ludwig sei nun von seinem ambitionierten, neuen Vorhaben begeistert gewesen, erzählt der Multimillionär Al-Wazzan der „Krone“. Die ersten 50 neuen Telefonzellen sollen unter anderem als Geldautomaten, Ladestationen für E-Autos oder WLAN-Säulen dienen. Einige sollen mit Defibrillator und Notruftelefon zusätzlich „multifunktionale Hilfezentralen“ werden. Weiterlesen auf krone.at

AfD zu stark – Grünen-Politiker fordert neue Lehrpläne

Die politische Linke in Panik: Weil Jugendliche und junge Erwachsene immer stärker mit der AfD sympathisieren, will ein Grünen-Politiker die Lehrpläne bereits ab der Grundschule auf links drehen. Dafür macht er konkrete Vorschläge.

BERLIN. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kai Gehring hat eine bundesweite Anpassung der Lehrpläne an Schulen gefordert. Er begründete das mit der Beliebtheit der AfD unter jungen Leuten, die unlängst in einer repräsentativen Umfrage ermittelt wurde. Wenn 22 Prozent der Bürger unter 30 Jahren die AfD wählen würden, drohe „etwas zu kippen“, sagte Gehring der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Alle 16 Lehrpläne der Länder brauchen einen Check und ein Update, wie unter anderem über das Scheitern der Weimarer Republik, die Machtergreifung Hitlers, den Holocaust und die Gräueltaten der NS-Diktatur unterrichtet wird.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Sexualdelikt, Messer-Angriff und Co.: Soester Polizei fasst mehrere Intensivtäter

Die Soester Polizei hat offenbar mehreren Intensivtätern aus der Zentrale Unterbringungseinrichtung ZUE das Handwerk gelegt. Zwei von ihnen stehen vorm Haftrichter.

SOEST – Nachdem die Staatsanwaltschaft ihn nach der Sexualtat am Dienstag wieder laufen gelassen hatte, hat ein Pakistani das Maß der Nachsicht am Mittwoch endgültig überspannt. […] Und noch ein weiterer ZUE-Bewohner steht am Donnerstag vorm Haftrichter: Die Polizei war am Mittwochabend zur ZUE gerufen worden, nachdem ein Bewohner mit einem Messer angegriffen und am Arm verletzt worden war. Weiterlesen auf soester-anzeiger.https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/sexualdelikt-messer-angriff-und-co-soester-polizei-fasst-mehrere-zue-intensivtaeter-93033164.html

Kabeldiebe haben Teile des Zugverkehrs in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt

Zwei „Männer“ im Alter von 50 und 53 Jahren wurden in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs auf frischer Tat ertappt und festgenommen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Die Fahndung nach einem flüchtigen dritten Tatverdächtigen lief.

Als Folge des Kabeldiebstahls kam es zu massiven Störungen im Bahnverkehr vor allem in der Nacht zu erheblichen Ausfällen und Verspätungen im Ruhrgebiet. Die Bundespolizei wurde am späten Donnerstag gegen 23.15 Uhr wegen einer Fehlermeldung in die Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs alarmiert. Dort konnten die Beamten dann zwei Verdächtige stellen, die sich versteckt hielten. Sie stehen im Verdacht, rund 25 Meter Signalkabel herausgeschnitten zu haben. Weiterlesen auf de.yahoo.com/nachrichten

Mikrofon abgedreht: EU-Abgeordnete darf Impfstoff-Deal nicht anprangern

Skandal im EU-Parlament: Das Mikrofon der AfD-Abgeordneten Christine Anderson wurde von der Parlamentspräsidentin kurzerhand stummgeschaltet, als sie in einer Rede auf den Impfstoff-Deal der Kommissionspräsidentin mit dem Impfstoffhersteller Pfizer einging und Von der Leyen Korruption vorwarf.

Zudem lehnte das Parlament einen kurzfristigen Antrag innerhalb weniger Sekunden ab und vertagte sich danach in die Pause. Die AfD-Abgeordnete Christine Anderson hatte in einer Rede im EU-Parlament gewagt, offen Korruptionsvorwürfe gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Kontext der Beschaffung von Impfstoff zu erheben. Als sie ausführte, es sei „schlimm genug, dass die Kommissionspräsidentin korrupt ist. Ein Parlament aber, dass diese Korruption deckt, ist es ebenso“, schaltete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mit den Worten „das reicht, nicht weiter“ Andersons Mikrofon stumm. Weiterlesen auf report24.news

Eklat im EU-Parlament. Ich beantragte zur Aufklärung der Impfstoff-Deals zwischen EU-Kommission & Big Pharma eine kurzfristige Änderung der Tagesordnung. ⚠️ Als ich diese 3 Worte sage:

➡️ Von der Leyen

➡️ Pfizer

➡️ Korruption

🎤 schaltet die Parlamentspräsidentin sofort… pic.twitter.com/5uJtSWpkmr — Christine Anderson (@AndersonAfDMdEP) April 22, 2024

EU verbietet Barzahlung über 10.000 Euro

Das Europäische Parlament hat ein Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro beschlossen, angeblich um Geldwäsche zu bekämpfen. Zudem müssen Händler von Luxusgütern die Identität ihrer Kunden verifizieren und verdächtige Transaktionen melden.

[…]

Aus Deutschland waren die Pläne vor allem vom Kfz-Gewerbe, aber auch von Gold- und Silberschmieden kritisiert worden. Für sie sind größere Barzahlungen keine Ausnahme. Bereits ab 2000 Euro muss der Ankauf von Gold gemeldet werden, bei anderen Geschäften galt neben der Identifizierung des Käufers ab 10.000 Euro, die Pflicht zum Nachweis, woher das Geld stammt. Der Protest der Handwerksverbände war jedoch vergebens. Weiterlesen auf opposition24.com

USA lieferten heimlich weitreichende ATACMS-Raketen an die Ukraine

Eine Version der ATACMS-Raketen mit deutlich größerer Reichweite ist erstmals von der Ukraine eingesetzt worden. Die Raketen mit bis zu 300 Kilometer Reichweite wurden heimlich von den USA geliefert und könnten das Kräfteverhältnis im Krieg gegen Russland beeinflussen.

Die Ukraine hat von den USA [1] weitreichende ATACMS-Raketen erhalten. Die Präzisionswaffen seien von der US-Regierung im Stillen genehmigt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Sie seien Teil eines von den USA im März bekannt gegebenen Notfall-Militärpakets für die Ukraine gewesen, dort aber nicht explizit aufgeführt worden, „um die operative Sicherheit der Ukraine auf deren Ersuchen hin aufrechtzuerhalten“. Weiterlesen auf welt.de

[1] Wir haben an dieser Stelle den Passus „…zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg …“ aus dem zitierten Text aus welt.de weggelassen, da wir die Auffassung vertreten, dass unsere Leser selbst beurteilen können, warum und wie dieser Krieg stattfindet. Wir lehnen betreutes Denken und systemkonformes volkspädagogisches „Erziehen“ in unserem online-Portal im Gegensatz zu den meisten Mainstreammedien grundsätzlich ab.

Kommt die US-Hilfe zu spät? Ukraine vor Verlust wichtiger Hochburgen

Auch wenn das milliardenschwere Hilfspaket jetzt auch von Biden genehmigt wurde, verliert die Ukraine täglich Boden. Auf welche Gebiete sich der Kampf forciert.

KIEW – Die Ukraine steht kurz davor, wichtige Hochburgen zu verlieren. Russland scheint die Angriffe, jetzt wo Hilfe aus dem Westen unterwegs ist, zu verstärken. Das Land unter Wladimir Putin berichtete zu Beginn dieser Woche über russische Fortschritte, schreibt das Magazin Newsweek. Das Institute for the Study of War (ISW) teilte ebenfalls am Montag mit, dass die russischen Streitkräfte kürzlich in das Grenzgebiet zwischen Donezk und Saporischschja vorgedrungen seien. Weiterlesen auf merkur.de

Massenschlägerei am Amtsgericht – Familien-Clans verletzen Hauptangeklagten

MÜNCHEN – Fäuste, Tritte, fliegende Papierkörbe und Sitze: Turbulente Szenen am Amtsgericht in München! Zwei „Großfamilien“ gingen am Dienstag im Wartesaal plötzlich aufeinander los, verletzten eine Person schwer.

Beide Familien waren eigentlich aus einem anderen Grund geladen: Der Hauptangeklagte (65) soll vor rund zweieinhalb Jahren seinen Ex-Schwiegersohn mit einer Rasierklinge im Gesicht und am Hals verletzt haben. Er bekam dafür ein Jahr und drei Monate auf Bewährung und muss 3000 Euro an das Opfer zahlen – doch nach dem Urteil eskalierte die Situation … Weiterlesen auf bild.de

Frankreich: „Für Palästina“ – Mann vergewaltigt jüdische Frau

Horror-Tat in Frankreich: Eine jüdische Frau wird in einer Wohnung festgehalten und vergewaltigt, ihre Familie bedroht. Es gibt offenbar einen Zusammenhang zum Krieg gegen Israel.

In Gennevilliers hat ein 32jähriger Mann eine 26jährige Jüdin in einer Wohnung festgehalten und vergewaltigt, um sich für „Palästina zu rächen“. Die Polizei befreite die Frau am Sonntag, der Tatverdächtige wurde dabei verhaftet, wie die französische Zeitung Le Figaro berichtet. […] Die Staatsanwaltschaft forderte, den Tatverdächtigen unter gerichtliche Aufsicht zu stellen. Er soll sich der Frau nicht nähern dürfen. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

SPD-Entwicklungsministerin Schulze will gegen Arbeitslosigkeit in Nahost vorgehen

25 Millionen Euro Steuergeld für Palästinenser: Schulze hat in einer jüngsten Initiative mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa vereinbart, 25.000 neue Arbeitsplätze in den palästinensischen Gebieten zu schaffen.

Hierfür werden allein in diesem Jahr 25 Millionen Euro vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereitgestellt – weitere Förderungen sollen folgen. Aus der Umverteilung von deutschem Steuergeld an Menschen in den palästinensischen Gebieten erhofft sich die Ministerin Stabilität im Nahen Osten. Weiterlesen auf nius.de

Berlin: „Antifa“-Anschlag auf AfD-Tagungsstätte

Auf die bekannte Gaststätte „Mittelpunkt der Erde“ am östlichen Berliner Stadtrand ist Anfang dieser Woche ein weiterer, diesmal besonders skrupelloser „Antifa“-Anschlag verübt worden.

In der Gaststätte hatten Redner wie Alice Weidel, Björn Höcke und Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik gesprochen. Früher kam es bereits mehrfach zu Farbschmierereien am Haus. Jetzt wurde eine Überwachungskamera mit roter Farbe besprüht, eine große Fensterscheibe eingeworfen und durch eine zerstörte kleine Fensterscheibe in der Eingangstür ein Brandsatz ins Gebäude geworfen, der aber – Gott sei Dank – nicht zündete. Weiterlesen auf pi-news.net

Hass und Schokolade: Wie die Mullah-Moschee die Hamburger hinters Licht führt

Der Verfassungsschutz sieht im Islamischen Zentrum Hamburg einen Außenposten des iranischen Mullah-Regimes. In der Nachbarschaft ist die schiitische Gemeinde jedoch fest etabliert. Dahinter steckt ein perfides Spiel. Die Lage könnte nicht besser sein. Schon der Straßenname verrät, dass die Hamburger Imam-Ali-Moschee in exponierter Lage steht: Schöne Aussicht. Nichts deutet darauf hin, dass von hier aus mit dem Islamischen Zentrum Hamburg (IZH) als Trägerverein eine „extremistische und vom Iran gesteuerte Einrichtung“ ihre Fäden spinnt. Weiterlesen auf focus.de +++ RUND UM DEN SPORT +++



Formel-1-Paukenschlag: Ferrari ändert den Namen!

Zeitenwende in der Formel 1: Die Scuderia Ferrari hat mitten in der laufenden Saison eine bahnbrechend-historische Partnerschaft finalisiert und dabei auch den Namen geändert!

Für rund 100 Millionen Euro, die über mehrere Jahre fließen sollen, darf sich der US-Technikgigant HP ab sofort als Edel-Partner und Namenssponsor der Italiener sehen. Offiziell heißt das Team, für das in der Formel-1-Weltmeisterschaft aktuell Charles Leclerc und Carlos Sainz starten, damit: „Scuderia Ferrari HP“.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership. We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024