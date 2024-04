“Przełamywanie tabu”: grupa robocza przygotowuje globalny podatek klimatyczny na 2025 r.

Od środy do piątku w Waszyngtonie w USA odbywało się wiosenne posiedzenie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). “Naruszenie tabu” stało się znane.

100 miliardów dolarów

“Grupa zadaniowa ds. międzynarodowego opodatkowania” została założona w grudniu. Ma ona opracować plan globalnego podatku klimatycznego, który ma zostać przedstawiony na Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP). Nagłówki Focus:

Teraz grupa zadaniowa niepostrzeżenie majstruje przy wielkim globalnym podatku klimatycznym

Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta podczas COP30 w 2025 roku. Koszt: ponad 100 miliardów dolarów rocznie.

Oprócz już zadeklarowanych 100 miliardów dolarów amerykańskich

Siłami napędowymi są Francja, Barbados, Kenia, Antigua i Barbuda oraz Hiszpania. Oraz ONZ. Ta ostatnia szacuje zapotrzebowanie na pieniądze na oszczędności CO₂ i środki adaptacyjne w krajach trzeciego świata na bilion dolarów rocznie do 2025 roku i aż 2,4 biliona dolarów rocznie do 2030 roku.

Zgłoszone 100 miliardów dolarów jest dodatkiem do tej samej kwoty, którą kraje uprzemysłowione zobowiązały się już do 2025 roku.

Jak słusznie zauważa szefowa lobby klimatycznego European Climate Foundation Laurence Tubiana, globalny podatek był do tej pory “całkowitym tabu”. Jej zdaniem jednak zmiany klimatu powodują “ogromną utratę bogactwa i nie ma pieniędzy, aby za to zapłacić”. Temu właśnie ma służyć podatek klimatyczny. Kierowcy mają na myśli dochody z transakcji finansowych, lotów, transportu morskiego i wszystkiego, co jest napędzane paliwami kopalnymi.

