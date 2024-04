Amitral „AJ“ Simon galt als große Football-Hoffnung.

Amitral „AJ“ Simon galt als große Football-Hoffnung, der plötzlich und unerwartet verstorben ist. In unserer Serie „Die neue Impfnormalität“ dokumentieren wir insgesamt fünf (!) Todesfällen von Spitzensportlern nur im April 2024! Für die Impfopfer-Leugner sich nur ein „Zufall“.

UPDATE v. 27.04.2024

USA: Football-Hoffnung (†25) ist plötzlich tot – stand vor großer Karriere!

Er wollte seinen Traum leben – nun ist er tot!

Amitral „AJ“ Simon stand nach Einschätzung von Experten unmittelbar vor dem Durchbruch in der NFL und war ein heißes Eisen für den kommenden Draft. Doch das Football-Talent ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben.

Trainer ist tief bestürzt: „Ich liebe dich AJ“: Die University at Albany im US-Bundesstaat New York, für dessen Team Simon zuletzt auf dem Platz stand, machte die traurige und schockierende Nachricht am Mittwoch publik! Erst an diesem Morgen selbst erreichte diese die Universität – und sorgte für große Trauer.

Plötzlicher Tod des Football-Talents bleibt ein Rätsel

Doch woran ist der Defensiv-Spezialist so plötzlich gestorben? Das ist noch völlig unklar! Weder sein Team noch sein Trainer geben die Todesursache preis. Somit bleibt der Fall vorerst ein Rätsel. Auch die Trauer ist ungebrochen groß!

+++

Und hier die letzten von uns dokumentierten Fälle vom April 2024:

UPDATE v. 25.04.2024

Marathon-Ass (34) während Training zusammengebrochen – Tod nach Herzinfarkt

Nach Herzattacke plötzlich und unerwartet kollabiert

Der 34-Jährige, der mit einer Bestzeit von 2:11:44 Stunden einer der besten Marathonläufer seines Landes war, war im Training nach der Herzattacke kollabiert.

Zwar sei dem Athleten des LV Langenthal umgehend Erste Hilfe geleistet worden, aber trotz des folgenden schnellen Transports ins Krankenhaus und der dort intensiven medizinischen Versorgung sei Adrian Lehmann am Samstagabend verstorben.

„Wir sind unendlich traurig und bestürzt über diese Nachricht. Wir sprechen der Familie und allen Freunden von Ädu unser tiefstes Beileid aus und wünschen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit“, so Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics.

Quelle: krone.at

+++

UPDATE v. 20.04.2024

Drama in Italies Oberliga: Fußballer Mattia Giani (†26) bricht nach Torachuss zusammen und stirbt im Krankenhaus!

In Italien kam es in der vierthöchsten Spielklasse (Serie D) zu einem tragischen Ereignis. Mattia Giani (26) brach nach einem Schuss aufs Tor urplötzlich zusammen und verstarb kurz darauf im nahegelegenen Krankenhaus.

Das Unglück ereignete sich während eines Spiels der Oberliga Italiens zwischen Castelfiorentino und Lanciotto Campi in der Toskana. Giani feuerte einen Schuss in der 15. Minute ab, hielt sich anschließend die Brust und brach zusammen.

Sofort nach dem Zusammenbruch alarmierten Spieler, Betreuer und Zuschauer den Notarzt und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er den Folgen eines Herzstillstands erlag. Quelle: focus.de v. 17.04.2024

+++

UPDATE v. 10.04.2024

Herzstillstand: Regionalliga-Kicker (†24) stirbt „plötzlich“

WEIZ (Steiermark) – Große Trauer in der heimischen Fußballwelt: Alexander Steinlechner vom SC Weiz (Regionalliga Mitte) ist am Mittwochvormittag im Alter von nur 24 Jahren nach einem Herzstillstand verstorben. Sein Trainer Alois Hödl ist fassungslos: „Er war immer sympathisch, fröhlich, hilfsbereit. Das ist ein schwerer Schlag für die Mannschaft.“



+++



UPDATE v.06.04.2024

Ex-NFL-Star Vontae Davis (†35) „plötzlich“ gestorben – zuhause tot aufgefunden

Große Trauer um Vontae Davis! Die NFL-Welt steht unter Schock! Im Alter von gerade einmal 35 Jahren stirbt der langjährige Cornerback plötzlich. Seine Oma soll die Leiche gefunden haben.

Ex-Trainer bestätigt Tod von Vontae Davis

Die tragischen Neuigkeiten teilt Chester Frazier. Der US-Amerikaner trainierte Davis am College in Illinois, erinnert sich an einen lieben jungen Mann: „Wir haben heute einen Großen verloren“, schreibt er auf X. „Ruhe in Frieden Vontae Davis. Mann, nichts als gute Erinnerungen an diesen Typen in der Schule. Ich bete für die Davis-Familie.“

Quelle: rtl.de

Hier geht es zu unserer Serie mit einer Fülle weiterer Todesfälle und Zusammenbrüchen von Sportlern: “Die neue Impfnormalität” auf unserer Archiv-Seite.