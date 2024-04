Russland zerstört ganze Zug-Ladung mit westlichen Waffen

Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation

Laut Angaben des russischen Verteidigungs-Ministeriums soll die russische Armee an vier Fronten vorgestoßen und dabei zehn ukrainische Gegenangriffe abgewehrt haben haben.

Dabei hätte das russische Militär einen Zug mit Waffen und militärischer Ausrüstung aus dem Westen in der Nähe von Udachne (Region Donezk) zerstört. Die ukrainische Armee hätte dabei „entlang der Kampflinie mehr als tausend Tote und Schwerverwundete“ zu beklagen.

Die zerstörten Westwaffen sind:

EinSchützenpanzer, 15 gepanzerte Kampffahrzeuge (13 davon wurden an der Front von Awdijiwka außer Gefecht gesetzt), acht gepanzerte Mannschaftstransporter (ebenfalls in der Gegend von Awdijiwka getroffen), fünf amerikanische „M777“ und eine britische Haubitze „FH-70“, zwei Mehrfach-Granatwerfer, drei französische „HAMMER“-Lenkbomben und 193 Drohnen.

Russische Behörden aus der Region vermeldeten am Freitag außerdem ukrainische Artillerie- und Drohnenangriffe auf mehrere Siedlungen in den russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine und in russischen Regionen an der Grenze zur Ukraine. (MTI, Mandiner)

________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com