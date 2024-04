Bayern: Altparteien gegen Minarett-Verbot

Benjamin Nolte: Perpignan98, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | Hintergrund: Citronalco, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons | Bildmontage: Heimatkurier

BAYERN – Der Antrag der AfD-Fraktion zielte auf ein Bauverbot von Minaretten, die Ausdruck und Symbol der zunehmenden Islamisierung darstellen. Dass sich alle Altparteien im Landtag gegen das Verbot positionieren, zeigt deutlich die Unterwerfung unter Zeitgeist und islamische Vorherrschaft. Klare Worte dazu kommen aus der AfD.

Die religiöse, kulturelle aber auch ästhetische und geschichtliche Verdrängung der angestammten Bayern, Deutschen und Europäern konkretisiert sich unter anderem im Bau fremder Gotteshäuser. Im Zuge der Islamisierung sind Moscheen und vor allem ihre Gebetstürme, die Minarette, als „Herrschaftssymbole“ zu verstehen, wie der Antragssteller Benjamin Nolte in seiner Pressemitteilung schreibt. Daher sollte im Maximilianeum für die „Statuierung eines Minarett-Verbots in der bayerischen Bauordnung“ abgestimmt werden. Am gestrigen Donnerstag entlarvten sich die Parteien der Union, SPD, Grüne und Freien Wähler aber wieder mal als Komplizen der muslimischen Landnahme und lehnten den Antrag ab.

Mehr als 300 Moscheen in Bayern

Schon mehr als 300 Moscheen gibt es im Freistaat – im Augenblick nur wenige mit Minaretten. Aber jeder, dessen Blick in die Zukunft nicht von Multikulti-Ideologie geblendet ist, sieht, dass vor allem unter den jüngeren Altersgruppen der Islam zunehmend an Einfluss gewinnt und er sich bald architektonisch widerspiegeln wird.

‘Daher ist ein Minarettverbot der Ausdruck unseres Willens, dieser Islamisierung Einhalt zu gebieten’, wie es von der AfD in Bayern weiter heißt.

In Memmingen sieht es zumindest die Hälfte der Stadtverwaltung ähnlich, die dafür gesorgt hat, dass dort der Bauantrag für ein Minarett im Bauausschuss und im Stadtrat auch mit Hilfe der AfD knapp abgelehnt wurde.

***

Dieser Beitrag erschien zuerst auf heimatkurier.at