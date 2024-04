Neues Paris: Moskau – Paris “ohne Franzosen” – Hamburg “schwer erträglich” (Faeser) (Videos)

Ein Städtevergleich macht Sie sicher:

Moskau ist das neue Paris

Die Aufnahmen erinnern an die gute, alte Zeit mit Miniröcken a la Brigitte Bardot: Stolze Männer führen ihre erotisch gekleideten Frauen zu einem Stadtspaziergang aus. Aber das geht auch ohne Begleiter.

This is Moscow. What do you notice? pic.twitter.com/YCZbqLWbEd

Paris hingegen: Eine längst untergegangene Stadt der Liebe

In welcher sich russische Touristen staunend fragen: “Wo sind die Franzosen?”

“Where are French?” Russian tourist very shocked by what he sees in Paris. pic.twitter.com/CThcBXWSyn

— RadioGenoa (@RadioGenoa) April 28, 2024