Der verlorene Kampf um die Bildung

Die Strategie der politischen Linken im letzten halben Jahrhundert bestand darin, den politischen Kampf gegen die Rechte in den Schulen durch Beeinflussung der Kinder zu gewinnen. Was als Beeinflussung begann, wurde später zur Indoktrination.

Auf demokracija.si, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION, analysiert der Politik- und Sozialwissenschaftler, der Publizist Ian Tadej die Gründe dieser fatalen Entwicklung.



Von IAN TADEJ | Wir sprechen hier vom gesamten Westen, von Europa, den USA usw. Die Linke hat den Krieg um die Bildung scheinbar überzeugend gewonnen. Es ist zu befürchten, dass sie aus diesem Grund auch den Krieg gewinnen könnten, der auf die politische und ideologische Vernichtung der Rechten abzielt, und – jetzt, da die radikale Linke zunehmend die gemäßigte Linke dominiert – auch auf die Vernichtung der westlichen Traditionen und damit auf das Ende des Westens, wie wir ihn kennen, oder besser, wie wir ihn einmal kannten, denn der Westen ist heute nicht mehr das, was er einmal war: Ein stolzer, entschlossener und solider Bereich des globalen Fortschritts und ein Leuchtturm der Hoffnung auf eine humanere und fortschrittlichere Zukunft für die gesamte Menschheit.

Linke produzierten psychisch labile Individuen

Durch Indoktrination im Bildungssystem ist es der radikalen Linken gelungen, junge Menschen im Westen in psychisch labile Individuen mit zweifelhafter geistiger Gesundheit zu verwandeln, die von linksextremen Ideologien durchdrungen und verwirrt sind und denen es an (jeglichen) soliden Werten und einem Verständnis für ihre persönliche Stellung in der Welt und den Sinn des Lebens mangelt.

Man überließ Kinder radikalen Linken

Aber die Linke hat nicht nur den Krieg um die Bildung gewonnen, sie hat auch die Rechte in den Schulen überholt. Im letzten halben Jahrhundert haben die Rechten im Westen nicht verstanden, dass man die Kinder vor den Linken schützen muss, vor allem vor den radikalen Linken. Die Rechten glaubten, eine linksorientierte Jugend sei normal, weil sie experimentiere, Neues ausprobiere und versuche, kreativ zu sein. Sie glaubten, dass junge Menschen, wenn sie älter werden, nach rechts oder zumindest in die Mitte rücken sollten. Die Geschichte hat gezeigt, dass dieses “Szenario” ein Trugschluss war. Es hätte sich vielleicht bewahrheitet, wenn die Linke nicht seit der Hippie-Bewegung in den 1960er Jahren systematisch nach der Vorherrschaft in den Schulen gestrebt hätte.

Altlinke züchteten züchten linken Nachwuchs

Mit ihren verrückten Ideologien zielten sie vor allem auf die jungen Köpfe, insbesondere an den Universitäten. Indoktrinierte Jugendliche indoktrinierten neue Generationen, indem sie sie zu Hause erzogen, und einige von ihnen setzten ihre Indoktrination als Lehrer und Professoren in den Schulen fort. Währenddessen schliefen die Rechten und kümmerten sich nicht um die Erziehung. Jetzt, da die Rechte erwacht ist, ist es nahezu zu spät, um das Blatt im Kampf um die Bildung zu ihren Gunsten zu wenden.

***

Teil 2 folgt